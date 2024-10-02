Минюст Литвы: К привлечению Лукашенко к суду в Гааге присоединятся другие страны 2.10.2024, 9:37

Будет проведена необходимая работа.

Минюст Литвы предпринял «все необходимые юридические шаги» для инициирования расследования Международным уголовным судом преступлений, совершенных Александром Лукашенко и его сообщниками против граждан Беларуси, заявила «Позірку» заместительница министра юстиции балтийского государства Габия Григайте-Даугирде.

«Теперь пришло время Министерству иностранных дел Литвы и другим нашим коллегам провести работу над тем, чтобы к этим обвинениям присоединились и другие страны», — заявила она.

Отмечается также, что Минюст Литвы не сомневается в том, что к инициативе по привлечению Лукашенко к ответственности присоединятся другие страны.

Напомним, что 30 сентября Литва воспользовалась своим правом по Римскому статуту и передала в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге материалы о «трансграничных преступлениях против человечности, совершенных Александром Лукашенко и его сообщниками в отношении белорусов».

Поскольку предполагаемые преступления были совершены как на территории Беларуси, так и на территории стран — участниц Римского статута, Международный уголовный суд потенциально «имеет юрисдикцию».

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