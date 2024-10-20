В Молдове проходят выборы президента и референдум по курсу на ЕС 20.10.2024, 11:37

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Россия пошла ва-банк, но проигрывает вчистую.

Президентские выборы и референдум о вступлении Молдовы в ЕС проходят в стране в один день, в воскресенье, 20 октября.

Около 2 тысяч избирательных участков открылись в 7:00 по местному времени. При этом избиратели получают два бюллетеня. Первый, серого цвета, с перечнем кандидатов в президенты. А второй, фиолетовый, с текстом поправок в Конституцию и вопросом о том, поддерживают ли они изменение Конституции с целью присоединения Молдовы к ЕС, пишет «Немецкая волна».

Чтобы голосование было признано действительным, необходимо преодолеть порог явки в 33%.

Новым президентом страны станет кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Если никто не заручится такой поддержкой, то через две недели пройдет второй тур президентских выборов.

Избирательные участки закроются в 20:00, предварительные результаты ожидаются в 21:00 по местному времени.

Кто в списке кандидатов в президенты

В сером бюллетене — 11 фамилий кандидатов в президенты Молдовы, но фаворитов в нынешней президентской гонке всего один. Это действующий проевропейский президент Майя Санду, которая идет на второй срок.

Ее главный оппонент, поддержанный крупнейшей пророссийской оппозиционной Партией социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, значительно от нее отстает.

Согласно замерам экспертной ассоциации WatchDog, опубликованным 7 октября, за Санду были готовы проголосовать 36% избирателей, за Александра Стояногло 10%, а за Ренато Усатого 7,5%. С учётом тех избирателей, которые на момент соцопроса ещё не определились, Санду может победить уже в первом туре голосования.

Опросы также показывают, что около 60% избирателей намерены проголосовать за курс на Евросоюз.

Сколько кандидатов с румынскими паспортами

Отношения между кандидатами в президенты напряженные. Так, попытка провести дебаты между лидирующей тройкой закончилась тем, что Майя Санду просто не пришла в студию общественного телеканала Moldova 1, где ее ждали Александр Стояногло и Ренато Усатый.

Свой отказ президент объяснила тем, что половина кандидатов — это ставленники олигарха Илана Шора, который скрывается в Москве, заочно осужден в Молдове на 15 лет тюрьмы за банковское мошенничество. Майя Санду считает, что «их продвигает преступная группа, а не граждане». Однако она пообещала участвовать в дебатах перед вторым туром, если он состоится.

Между тем президентская избирательная кампания не обошлась без курьезов. Лидер ПСРМ Игорь Додон неоднократно критиковал нынешнее руководство страны за наличие второго — румынского — гражданства. Но ЦИК выяснил, что у его ставленника, этнического гагауза Александра Стояногло, также есть румынский паспорт. Более того, второе гражданство имеют 7 из 11 кандидатов в президенты Молдовы.

Спецслужбы Молдовы против российских денег Илана Шора

Спецслужбы Молдовы смогли отследить пути передачи денег и методы подкупа избирателей со стороны сбежавшего олигарха. За сентябрь были выявлены рекордные переводы средств в объеме более 15 миллионов долларов. Полиция выявила 130 тысяч граждан, входящих в структурированную сеть Илана Шора, деньги которым переводились из России.

Средства поступали в Молдову через приложения «Промсвязьбанка» и банковские карты «Мир», наличные везли курьеры с территории Приднестровья. Среди них были замечены как минимум два десятка священников Молдавской митрополии РПЦ.

Только за три дня с 8 по 10 октября полиция провела 115 обысков у руководителей районов и активистов сети в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и электоральной коррупции.

В эти же дни в телеграме по запросу Национального инспектората расследований были заблокированы 15 каналов и 95 чат-ботов, связанных с Иланом Шором.

Выборы для диаспоры при минимальном участии России

На выборах и референдуме за границей открыты 231 избирательный участок, и это рекордное количество. Например, в 2020 году их было всего 139. ЦИК Молдовы установил тираж бюллетеней для участков за рубежом в 852 тысячи бюллетеней, и это при общей численности избирателей согласно Госреестру 3,3 миллиона.

Больше всего участков — в Италии, Германии и Франции. А вот в России их всего два — и оба в посольстве Молдовы в Москве. ЦИК объяснил это угрозами безопасности в России, которая ведет агрессивную войну против Украины. Каждый из участков получит не более пяти тысяч бюллетеней.

Решение вызвало критику со стороны оппозиции. В ПСРМ посчитали, что МИД «саботирует проведение голосования молдавских граждан на территории РФ». А один из соратников Илана Шора, глава Конгресса российских общин Молдовы Валерий Клименко, пригрозил обращением к президенту РФ и Госдуме с просьбой не признавать результаты голосования.

Кроме того, Клименко уже обратился к Владимиру Путину с просьбой «о защите российских соотечественников в Молдове».

Референдум решит вопрос с евроинтеграцией Молдовы

На референдуме о вступлении Молдовы в ЕС избирателям предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли Вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?». Варианты ответа: «да» или «нет».

Первая поправка поясняет, что присоединение к учредительным договорам ЕС будет осуществляться через парламент. А вторая предусматривает верховенство правовых актов ЕС над положениями внутреннего законодательства Молдовы, которые им противоречат.

Это значит, что даже в случае прихода к власти пророссийских партий они больше не смогут принимать законы, которые идут вразрез с проевропейским курсом.

Только две политические партии — партия коммунистов (ПКРМ) и подконтрольная Шору партия «Возрождение» — агитируют против интеграции страны в ЕС.

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