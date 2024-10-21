Пентагон раскрыл содержание пакета на $400 млн для Украины
- 21.10.2024, 18:29
В него вошли оружие и военная техника.
Соединенные Штаты объявили о 68-м пакете военной помощи Украине. В него вошли оружие и военная техника.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Как уточнили в ОП, в новый пакет войдут боеприпасы, военная техника и вооружение.
Остин заверил, что поддержка в рамках соглашения о безопасности между Соединенными Штатами и Украиной продолжится.
«Благодарю американский народ и президента Байдена, а также за двухпартийную поддержку: мы очень ценим то, что сделано с начала этой войны», - сказал Зеленский.
В то же время, в письме Пентагона к СМИ было указано, что вошло в новый пакет — это боеприпасы для HIMARS и боеприпасы для артиллерии.
Также средства выделены на тренировочное оборудование и оборудование для спутниковой связи.
Что в пакете:
дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;
противотанковые ракетные комплексы TOW;
противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;
гусеничные бронетранспортеры M113;
оборудование спутниковой связи;
стрелковое оружие и боеприпасы;
гранаты и тренировочное оборудование;
оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
оборудование для защиты критической инфраструктуры;
запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.