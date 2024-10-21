Белоруска подсчитала, что выгоднее — вырастить картофель или купить на рынке 12 21.10.2024, 19:19

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Теперь идут споры.

Невестка решила доказать свекрови, что выгоднее покупать картофель на рынке, чем приезжать в деревню и засаживать поле, а потом заниматься уходом за посевами, уборкой. Чтобы не быть голословной, девушка подсчитала, сколько надо вложить денег, чтобы получить урожай с поля площадью 13 соток, результатом она поделилась в TikTok. В комментариях — жаркие споры, пишет «Зеркало».

Вот какие статьи расходов отметила блогер.

Подготовительные работы весной и посев:

покупка навоза — около 70 рублей;

муж блогера вносит удобрение в почву, для этого ему надо приехать в деревню на автомобиле, бензин туда-обратно обойдется в 46,8 рубля;

запахать поле трактором — 52 рубля (в расчете 4 рубля за сотку);

нарезка борозд под посадку — 50 рублей;

посев 13 мешков картофеля, этим занимаются две семьи, расходы на бензин возрастают, для двух авто они составляют 46,8 и 78 рубля;

оплата сажалки — 52 рубля (в расчете 4 рубля за сотку).

Уход за посадками:

окучивать три раза за лето, «один раз протравливать траву и 2−3 раза жука» — 183,8 рубля (с учетом расходов на бензин и сельскохозяйственную химию).

Уборка картофеля:

«разогнать» поле картофелекопалкой — 52 рубля;

запахать поле после уборки — 52 рубля;

бензин на два авто — 46,8 и 78 рубля.

Итого затраты составляют 808,2 рубля.

Девушка сообщила, что урожай с 13 соток — 45 мешков картофеля. Из них 10 мешков выйдет мелкого картофеля, он пойдет на корм курам. Примерно 13 мешков — картофеля среднего размера, он нужен на семена на следующий год. Крупных клубней получится 22 мешка.

«Мы заберем 7 мешков. Семье брата мужа — 8 мешков. Еще 7 мешков останется родителям», — прикинула белоруска.

Блогер знает, что на рынке «Таборы» возле Минска отборный картофель сорта «Скарб» продают оптом, при этом килограмм стоит 1 рубль. В деревне у родителей сельчане продают хороший картофель по такой же цене.

«На 808 потраченных рублей (потраченное время я в расчет не брала) мы можем купить 808 килограмм картошки — это 23 мешка по 35 кг. То есть на мешок больше, чем мы вырастили за год. Экономия вышла 35 рублей!»

Автор добавила, что если перевести потраченное время в деньги, то расходов будет больше. Она задалась вопросом: стоит ли весь год заниматься выращиванием картофеля или лучше купить его осенью?

В комментариях развернулась настоящая «драка». Часть зрителей считает, что посадка картофеля — это традиция предков, к тому же надо навещать пожилых родственников в деревне. Многие убеждены, что свой картофель «без химии», к тому же он гораздо вкуснее. Противники огородов считают, что блогер внесла не все траты, например, еще надо посчитать амортизацию авто и расходы на лекарства от боли в спине, которая обязательно будет после полевых работ.

Вот некоторые комментарии пользователей:

«Бесполезно! Я вас уверяю, некоторых дачников не переубедишь ничем».

«Наконец-то это кто-то сделал! Спасибо вам, девушка, отправлю маме».

«Это: уважение к родителям, семейная традиция и ценности, физическая культура, чистый воздух для здоровья, воспоминания до конца жизни. Нет эквивалента в деньгах, но поверьте, вы в плюсе».

«Даже если вырастить и купить стоило бы одинаково, я предпочту купить и потратить свое время на более приятные вещи. С капустой то же самое».

«Сравнить, как люди выглядят в деревне в 50 лет и в городе, — две большие разницы. Такой труд губит человека, остаточно просто двигаться по 30 минут в день для здоровья, а не этот труд».

«Еще забыли, что после посадки и уборки спина болит неделю-две. Эту неделю проклинаешь всех и вся».

«Ничего вы не понимаете! Если не садить, то вы и приезжать к родителям не будете. А так они вас регулярно ждут, перед соседями с гордостью говорят — дети приехали, помогают, а осенью мы им картошки на всю зиму».

«Можно сад сделать, бассейн, какие-то небольшие грядки для зелени и приезжать к родителям отдыхать, общаться, кушать шашлычки, купаться, загорать».

«Это называется — продовольственная безопасность, из-за нее мы в 90-е не умерли с голоду, так как все держали хозяйство, огород и сажали картошку. Годами не было денег, а никто не голодал».

«Ну да, лучше у перекупов на „Таборах“ купить с кучей химии, нежели есть свое».

«Плюс за мешками нужен уход в дальнейшем — правильное хранение, таскание, потом быстрое доедание, если сезон подходит к концу. А так пошел в магазин, купил сколько надо, поел и живешь спокойно».

«И в конце 6 из 7 мешков просто сгниет из-за ненадобности, поэтому лучше купить несколько картошин на готовку, и все счастливы».

«Ну если никто не будет сажать, то цена на картофель взлетит минимум в 2−3 раза».

«Свекровь — пожилая женщина, ей нечем заняться, вот и прикладывает руки, плюс собирает вокруг себя семью, чувствует себя нужной. Важен процесс, а не картошка».

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