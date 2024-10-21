Зеленский и Остин обсудили удары дальнобойным оружием вглубь России 3 21.10.2024, 20:00

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Глава Пентагона сегодня посетил Киев.

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по российским военным объектам. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности, возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов», — написал Зеленский.

О визите Остина в Киев 21 октября сообщила пресс-служба Минобороны США. На встрече с Зеленским глава Пентагона подтвердил выделение пакета военной помощи на $400 млн. По словам украинского лидера, он содержит боеприпасы, военную технику и вооружение.

Ранее 16 октября Байден в телефонном разговоре с Зеленским объявил о пакете военной помощи Киеву на $425 млн, который включает «дополнительные возможности ПВО, боеприпасы класса «воздух — земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины».

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