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Страны БРИКС отказались вместе с Путиным бороться против Запада и доллара

  • 22.10.2024, 13:32
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Страны БРИКС отказались вместе с Путиным бороться против Запада и доллара

Индия не желает превращения БРИКС в «анти-американскую» организацию.

Идея президента России Владимира Путина превратить БРИКС в анти-западную коалицию, которая бы пошатнула «мировой порядок» и гегемонию доллара, не встретила энтузиазма у ключевых стран-членов блока.

Индия не желает допускать превращение БРИКС в «анти-американскую» организацию, где доминировали бы Россия и Китай, рассказали Bloomberg индийские чиновники, знакомые с вопросом.

Именно поэтому, по словам собеседников агентства, Нью-Дели выступает против дальнейшего расширения БРИКС, куда в прошлом году вступили 6 новых стран и попросились еще десятки, включая мировых изгоев, таких как Мьянма или Афганистан. Позицию Индии разделяют Бразилия и ЮАР, рассказали Bloomberg чиновники этих стран.

Объединенные Арабские Эмираты, вступившие в БРИКС по итогам саммита-2023, «полностью отвергают» попытки представить членство в блоке как знак того, что Глобальный Юг находится в оппозиции к Западу, сказал источник Bloomberg. У ОАЭ очень хорошие отношения с западными странами, включая США, подчеркнул другой чиновник страны.

На стартующем во вторник саммите БРИКС в Казани, который Кремль назвал «самым значительным внешнеполитическим событием», когда-либо проводившимся в России, Путин намерен предложить коллегам альтернативную западной систему международных платежей. Она, по задумке Кремля, должна связать воедино банки и ЦБ стран-членов организации, чтобы проводить транзакции минуя доллар, который, как утверждал, Путин «скукоживается» и теряет доверие из-за санкционной политики США.

Однако встреча министров финансов и глав Центробанков БРИКС, которая накануне саммита состоялась в Москве, была проигнорирована странами блока: Китай, Индия и ЮАР прислали на нее вместо министров их заместителей и младших чиновников.

Даже Китай, который стал крупнейшим торговым партнером России после вторжения в Украину, считает слишком амбициозной идею Путина о платежах в обход доллара, говорит Ван Ивей, директор Центра европейских исследований Китайского народного университета в Пекине: в отличие от России другие страны БРИКС не находятся под западными санкциями, и прямой мотивации перекраивать мировой финансовой порядок не имеют.

Путин еще в 2022 году предлагал БРИКС создать собственную резервную валюту, чтобы покончить с «диктатом» доллара, на который по-прежнему приходится больше половины всех платежей в мире. Он обвинял власти Запада в «безответственной» макроэкономической политике, включающей «запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов». Но убедить коллег по БРИКС не удалось. Проект «не созрел», страны к нему «не готовы, признал Путин на встрече с журналистами стран блока накануне открытия саммита.

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