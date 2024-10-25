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Илья Шиманович выиграл на втором этапе Кубка мира по плаванию в Инчхоне

  • 25.10.2024, 2:34
Илья Шиманович выиграл на втором этапе Кубка мира по плаванию в Инчхоне
Илья Шиманович

Белорус оказался сильнее на одной из своих коронных дистанций.

Белорусский пловец Илья Шиманович стал победителем на втором этапе Кубка мира по плаванию на дистанции 110 м брассом.

Соревнования проходят в южнокорейском Инчхоне. Наш спортсмен показал время 56,10 секунд. При этом в квалификации у Илья аналогичный результат с пловцом из Нидерландов Гаспаром Корбо.

В главном же заплыве китаец Хайян Цинь занял второе место с результатом 56,22. Нидерландец Каспар Корбо на третьей позиции – 56,59.

Второй этап Кубка мира в Инчхоне продлится до 26 октября. А третий состоится в Сингапуре (21 октября – 2 ноября). Кубок мира является квалификационным к чемпионату мира на короткой воде (25 м), который пройдет в декабре в Будапеште.

На втором этапе хорошее время показала и Алина Змушко. Она заняла четвертое место на дистанции 200 м брассом с результатом 2:19,84. Победительница Кейт Дуглас показала время 2:14,16, установив рекорд на короткой воде.

Напомним, что на первом этапе Кубка мира по плаванию, который прошел в китайском Шанхае, белорусы завоевали сразу пять серебряных наград.

Илья Шиманович стал призером на дистанциях 50 м и 100 м брассом. Алина Змушко взяла серебро на 100-метровке и 200-метровке тем же стилем. Анастасия Шкурдай была второй на дистанции 100 м баттерфляем.

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