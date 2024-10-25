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Белорусы завоевали вторую и третью медали на втором этапе Кубка мира по плаванию

  • 25.10.2024, 19:28
Белорусы завоевали вторую и третью медали на втором этапе Кубка мира по плаванию
Алина Змушко

Медали добыли Илья Шиманович и Алина Змушко.

Соревнования в неолимпийском, 25-метровом, бассейне весьма удачно складываются для представителей нашей сборной.

После китайского Шанхая, напомним, ведущие пловцы мира передислоцировались в соседний южнокорейский Инчхон, где также выявляют сильнейших на так называемой короткой воде. Из Беларуси, выступая в нейтральном статусе, там участвуют Анастасия Кулешова, Григорий Пекарский, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и Илья Шиманович.

Двое последних проявляют себя наиболее успешно. Вчера Шиманович завоевал золото на дистанции 100 метров брассом. Сегодня лидер мужской команда доказал, что является одним из лучших в мире в этом плавательном стиле в дисциплине вдвое короче. Он проиграл лишь китайцу Циню Хайаню.

Также второй в своем брассовом заплыве финишировала Алина Змушко. Она с серебряной наградой на дистанции 100 метров.

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