Белорусы завоевали вторую и третью медали на втором этапе Кубка мира по плаванию
- 25.10.2024, 19:28
Медали добыли Илья Шиманович и Алина Змушко.
Соревнования в неолимпийском, 25-метровом, бассейне весьма удачно складываются для представителей нашей сборной.
После китайского Шанхая, напомним, ведущие пловцы мира передислоцировались в соседний южнокорейский Инчхон, где также выявляют сильнейших на так называемой короткой воде. Из Беларуси, выступая в нейтральном статусе, там участвуют Анастасия Кулешова, Григорий Пекарский, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и Илья Шиманович.
Двое последних проявляют себя наиболее успешно. Вчера Шиманович завоевал золото на дистанции 100 метров брассом. Сегодня лидер мужской команда доказал, что является одним из лучших в мире в этом плавательном стиле в дисциплине вдвое короче. Он проиграл лишь китайцу Циню Хайаню.
Также второй в своем брассовом заплыве финишировала Алина Змушко. Она с серебряной наградой на дистанции 100 метров.