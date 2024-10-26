закрыть
26 октября 2024, суббота, 20:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Солист «Петли Пристрастия» ответил россиянам

  • 26.10.2024, 20:12
  • 1,474
Солист «Петли Пристрастия» ответил россиянам
Илья Черепко-Самохвалов

Рок-группа выпустила альбом на белорусском языке.

«Я не собираюсь оправдываться перед жителями другой страны за тот язык, который использую, будучи гражданином Республики Беларусь», — так солист группы «Петля Пристрастия» Илья Черепко-Самохвалов ответил на волну хейта в адрес группы после выхода нового альбома «Суперпозиция».

Премьера полностью белорусскоязычного альбома, состоявшаяся вчера на музыкальных онлайн-платформах, неожиданно вызвала волну возмущения у части российской публики. В соцсети ВКонтакте в адрес коллектива посыпались оскорбления и упреки.

«Когда мы создаем что-то, то делаем это, исходя из нашего внутреннего желания, — ответил музыкант на вопрос о том, учитывает ли группа возможные риски потери части аудитории. —

Для нас это не конъюнктура, а внутреннее стремление как творческих личностей. Если мы захотим сделать альбом на русском языке, мы его сделаем. Сейчас мы посчитали важным создать альбом на белорусском языке. Мы — граждане Республики Беларусь, а не Российской Федерации, повторюсь. Вот и ответ на все вопросы».

Илья надеется, что большинство российских слушателей группы «Петля Пристрастия» все же придерживаются иной позиции, чем хейтеры из ВКонтакте.

«А те, кто от нас отписались — мы этому рады. Мы не хотим, чтобы нас слушали шовинисты», — говорит музыкант.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук