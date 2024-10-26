Солист «Петли Пристрастия» ответил россиянам 26.10.2024, 20:12

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Илья Черепко-Самохвалов

Рок-группа выпустила альбом на белорусском языке.

«Я не собираюсь оправдываться перед жителями другой страны за тот язык, который использую, будучи гражданином Республики Беларусь», — так солист группы «Петля Пристрастия» Илья Черепко-Самохвалов ответил на волну хейта в адрес группы после выхода нового альбома «Суперпозиция».

Премьера полностью белорусскоязычного альбома, состоявшаяся вчера на музыкальных онлайн-платформах, неожиданно вызвала волну возмущения у части российской публики. В соцсети ВКонтакте в адрес коллектива посыпались оскорбления и упреки.

«Когда мы создаем что-то, то делаем это, исходя из нашего внутреннего желания, — ответил музыкант на вопрос о том, учитывает ли группа возможные риски потери части аудитории. —

Для нас это не конъюнктура, а внутреннее стремление как творческих личностей. Если мы захотим сделать альбом на русском языке, мы его сделаем. Сейчас мы посчитали важным создать альбом на белорусском языке. Мы — граждане Республики Беларусь, а не Российской Федерации, повторюсь. Вот и ответ на все вопросы».

Илья надеется, что большинство российских слушателей группы «Петля Пристрастия» все же придерживаются иной позиции, чем хейтеры из ВКонтакте.

«А те, кто от нас отписались — мы этому рады. Мы не хотим, чтобы нас слушали шовинисты», — говорит музыкант.

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