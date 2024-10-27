Возле Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку 27.10.2024, 12:44

Фото: Getty Images

Полиция не исключает теракт.

Возле столицы Израиля грузовик протаранил автобусную остановку. Правоохранители не исключают теракт.

Об этом сообщает The Time of Israel.

Инцидент произошел утром 27 октября на перекрестке в районе Глилот возле Тель-Авива. На место аварии направили многочисленные наряды полиции.

Как пишет издание, в момент столкновения на остановке было много людей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 16 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии. По другим данным, ранения получили 24 человека.

Полиция подозревает, что таран грузовика возле Тель-Авива был теракт. The Jerusalem Post сообщает, что водитель грузовика задержан, другие СМИ - что убит полицией при задержании.

Стоит добавить, что в районе Глилот находится штаб-квартира израильской разведывательной службы «Моссад» вместе с несколькими разведывательными подразделениями армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), включая высокопрофильную группу радиотехнической разведки Unit 8200.

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