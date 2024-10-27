Возле Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку
- 27.10.2024, 12:44
Полиция не исключает теракт.
Возле столицы Израиля грузовик протаранил автобусную остановку. Правоохранители не исключают теракт.
Об этом сообщает The Time of Israel.
Инцидент произошел утром 27 октября на перекрестке в районе Глилот возле Тель-Авива. На место аварии направили многочисленные наряды полиции.
Как пишет издание, в момент столкновения на остановке было много людей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 16 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии. По другим данным, ранения получили 24 человека.
Полиция подозревает, что таран грузовика возле Тель-Авива был теракт. The Jerusalem Post сообщает, что водитель грузовика задержан, другие СМИ - что убит полицией при задержании.
Стоит добавить, что в районе Глилот находится штаб-квартира израильской разведывательной службы «Моссад» вместе с несколькими разведывательными подразделениями армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), включая высокопрофильную группу радиотехнической разведки Unit 8200.