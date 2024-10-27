Двойное «бинго»: FPV-бомбер ВСУ, пролетев 25 км, сжег под Горловкой «Пионы» РФ 27.10.2024, 15:10

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Видео успешной операции опубликовала 100-я бригада ВСУ.

Возле оккупированной Горловки российская армия потеряла сразу две артиллерийские пушки 2С7 «Пион».

Силы обороны Украины уничтожили из с помощью беспилотников-бомберов FPV. Кадры успешной операции 27 октября опубликовала 100-я бригада ВСУ.

Украинские дроны смогли достать российские пушки в тылу - примерно в 25 км от линии фронта. БПЛА сбросил на гаубицы, стоявшие рядом, два снаряда.

И, судя по кадрам с места, удары привели к детонации боезаряда «Пионов», они были уничтожены.

Операцию воины 100-й бригады провели совместно с штурмовиками бригады Нацгвардии «Лють».

Атака была осуществлена дроном-бомбером Nemesis. Ликвидация «Пионов» стала еще одним доказательством того, что Украина смогла значительно увеличить дальность действия своих FPV-дронов.

Оккупанты в последнее время начали жаловаться, что даже в 30 км от линии столкновения не чувствуют себя безопасно.

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