Погодная модель ECMWF выдала белорусам «апокалиптический прогноз» 27.10.2024, 19:52

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C Атлантики надвигается циклон.

Начало последнего осеннего месяца, ноября, в 2024 году в Беларуси может оказаться «очень-очень ветренным». С таким предупреждением выступил погодный Тг-канал Nadvorie, который отслеживает расчеты международных погодных моделей.

Согласно данным модели ECMWF, с середины следующей недели с Атлантики в Беларусь придет циклон, который принесет с собой сразу все осенние напасти: дождь, снег и сильный ветер.

И хотя 30 октября ещё будет неплохая осенняя погода +8..+13°, ветер начнет усиливаться, достигнув в порывах 8–13 м/с. Однако уже в пятницу, 1 ноября сила ветра дорастет до 22–25 м/с, «сопровождаемых дождём, а по северу страны в ранние утренние часы возможно и с мокрым снегом», предупредил тг-канал Nadvorie.

Но и это ещё не всё. «Следующий циклон с Атлантики ECMWF прогнозирует днём 2-го ноября, в субботу. В этот раз циклон, перемещаясь в юго-восточном направлении, пройдёт через РБ центральной частью. Будет очень-очень ветрено, посмотрите, скорость порывов ветра может достичь дичайших значений в 28–32 м/с (я лично сомневаюсь)», — поделился европейским прогнозом для Беларуси эксперт.

По данным ECMWF, все это будет сопровождаться до обеда субботы дождём при температуре +8..+11°, «а потом с резким понижением температуры до +1..-2°. А значит, что к вечеру, дождь может превратиться в «мощный снегопад».

Впрочем, стоит помнить, что даже самые совершенные погодные модели не могут точно предсказать погоду дальше, чем на три дня. И «апокалиптический прогноз» может ещё немного поменяться.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) — независимая межправительственная организация, поддерживаемая большинством стран Европы. Она базируется в Великобритании, Италии и Германии. Центр управляет одним из крупнейших суперкомпьютерных комплексов в Европе и крупнейшим в мире архивом численных данных о прогнозировании погоды. ECMWF даёт достаточно точные среднесрочные прогнозы погоды на 15 дней и сезонные прогнозы на 12 месяцев.

Что говорят в Белгидромете?

Согласно данным белорусской государственной погодой службы, начало недели будет не таким страшным.

28 октября, в понедельник, синоптики Белгидромета пообещали, что будет почти без осадков. А если и дожди, то кратковременные и, как всегда, местами.

Температуру спрогнозировали ночью от 0°С по юго-востоку до +10°С по западу, а вот днём воздух может прогреться до +10..+15°С.

Во вторник, 29 октября,снова небольшие дожди, но преимущественно без осадков. В небе же может быть облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью может опуститься ниже нуля до -1..+6°С, днем же +8..+14°С.

В среду же, 30 октября, в Белгиромете предупредили о приходе с Балтики «фронтальных разделов». Они принесут кратковременные дожди почти по всей Республике. Ветер синоптики пообещали днем порывистый, а местами сильный порывистый. Температура же особо не поменяется: ночью 0..+6°С, по западу до +9°С, максимальная днем +8..+14°С.

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