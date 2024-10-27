закрыть
27 октября 2024, воскресенье, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Погодная модель ECMWF выдала белорусам «апокалиптический прогноз»

  • 27.10.2024, 19:52
  • 4,248
Погодная модель ECMWF выдала белорусам «апокалиптический прогноз»

C Атлантики надвигается циклон.

Начало последнего осеннего месяца, ноября, в 2024 году в Беларуси может оказаться «очень-очень ветренным». С таким предупреждением выступил погодный Тг-канал Nadvorie, который отслеживает расчеты международных погодных моделей.

Согласно данным модели ECMWF, с середины следующей недели с Атлантики в Беларусь придет циклон, который принесет с собой сразу все осенние напасти: дождь, снег и сильный ветер.

И хотя 30 октября ещё будет неплохая осенняя погода +8..+13°, ветер начнет усиливаться, достигнув в порывах 8–13 м/с. Однако уже в пятницу, 1 ноября сила ветра дорастет до 22–25 м/с, «сопровождаемых дождём, а по северу страны в ранние утренние часы возможно и с мокрым снегом», предупредил тг-канал Nadvorie.

Но и это ещё не всё. «Следующий циклон с Атлантики ECMWF прогнозирует днём 2-го ноября, в субботу. В этот раз циклон, перемещаясь в юго-восточном направлении, пройдёт через РБ центральной частью. Будет очень-очень ветрено, посмотрите, скорость порывов ветра может достичь дичайших значений в 28–32 м/с (я лично сомневаюсь)», — поделился европейским прогнозом для Беларуси эксперт.

По данным ECMWF, все это будет сопровождаться до обеда субботы дождём при температуре +8..+11°, «а потом с резким понижением температуры до +1..-2°. А значит, что к вечеру, дождь может превратиться в «мощный снегопад».

Впрочем, стоит помнить, что даже самые совершенные погодные модели не могут точно предсказать погоду дальше, чем на три дня. И «апокалиптический прогноз» может ещё немного поменяться.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) — независимая межправительственная организация, поддерживаемая большинством стран Европы. Она базируется в Великобритании, Италии и Германии. Центр управляет одним из крупнейших суперкомпьютерных комплексов в Европе и крупнейшим в мире архивом численных данных о прогнозировании погоды. ECMWF даёт достаточно точные среднесрочные прогнозы погоды на 15 дней и сезонные прогнозы на 12 месяцев.

Что говорят в Белгидромете?

Согласно данным белорусской государственной погодой службы, начало недели будет не таким страшным.

28 октября, в понедельник, синоптики Белгидромета пообещали, что будет почти без осадков. А если и дожди, то кратковременные и, как всегда, местами.

Температуру спрогнозировали ночью от 0°С по юго-востоку до +10°С по западу, а вот днём воздух может прогреться до +10..+15°С.

Во вторник, 29 октября,снова небольшие дожди, но преимущественно без осадков. В небе же может быть облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью может опуститься ниже нуля до -1..+6°С, днем же +8..+14°С.

В среду же, 30 октября, в Белгиромете предупредили о приходе с Балтики «фронтальных разделов». Они принесут кратковременные дожди почти по всей Республике. Ветер синоптики пообещали днем порывистый, а местами сильный порывистый. Температура же особо не поменяется: ночью 0..+6°С, по западу до +9°С, максимальная днем +8..+14°С.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук