Что такое «колеблющиеся» штаты и как они решат судьбу выборов в США 27.10.2024, 21:16

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США имеют специфическую избирательную систему.

На президентских выборах в США победа зависит от результатов голосования в нескольких так называемых «колеблющихся» штатах.

РБК-Украина объясняет, что такое «колеблющиеся» штаты и почему они так важны.

США имеют специфическую избирательную систему, состоящую из двух уровней. Сначала жители каждого штата выбирают выборщиков, которые затем выбирают президента и вице-президента. Такая система связана с тем, что США возникли как союз отдельных штатов. Сегодня роль выборщиков является формальной, но двухуровневая система остается.

В большинстве штатов выборы проходят по схеме «победитель забирает все». То есть все выборщики штата отходят к тому кандидату, которым может набрать лишь немногим более половины голосов. На практике это означает, что чтобы стать президентом США нужно победить в отдельных штатах. При этом может возникнуть и уже неоднократно возникала ситуация, когда победитель в целом по стране получит меньшее количество голосов.

«Колеблющиеся» штаты на выборах-2024

Большинство штатов традиционно голосуют либо за демократов, либо за республиканцев. Но есть так называемые «колеблющиеся» штаты (swing states), где кандидаты от обеих партий имеют примерно равные шансы победить.

Число колеблющихся штатов может меняться в зависимости от миграционных потоков и тенденций развития экономики.

На выборах 2024 года таких штатов семь. Их условно можно поделить на две группы. Первая – это штаты так называемого «ржавого пояса» – Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. Раньше в них была развита промышленность, но в последние годы экономика их деградирует. Ранее эти штаты поддерживали демократов, однако из-за недовольства экономической ситуацией население все больше склоняется к Трампу и его обещаниям возродить промышленность.

Вторая группа – это колеблющиеся штаты так называемого «солнечного пояса» – Аризона, Невада, Северная Каролина и Джорджия. Все они находятся на юге США и имеют жаркий климат. Ранее эти три штата традиционно поддерживали республиканцев, однако на выборах 2020 года предпочли кандидата от демократов Джо Байдена. В 2024 году Дональд Трамп намерен вернуть победу в этих штатах.

Особенности «колеблющихся» штатов

В каждом из колеблющиеся штатов есть свои особенности. К примеру, в Мичигане самая большая в США доля арабских американцев – это демографическая группа, особенно остро воспринимающая поддержку Байденом и Харрис действий Израиля против ХАМАС.

Пенсильвания является одним из наиболее разделенных штатов по социально-экономическому показателю. На его юго-востоке и западе находятся крупные города Филадельфия и Питтсбург, где политически доминируют демократы. Другая территория штата – это преимущественно сельская местность, где господствуют республиканцы.

Аризона находится близко к границе с Мексикой, для нее особенно актуальна проблема нелегальной миграции. А это одна из коронных тем для Трампа.

Как и в целом по стране, в колеблющихся штатах рейтинги Дональда Трампа и Камалы Харрис фактически одинаковы, разница в опросах значительно меньше статистической погрешности.

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