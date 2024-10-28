В ивацевичской колонии умер молодой заключенный
- 28.10.2024, 13:29
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Правозащитники сообщают о суициде.
В ивацевичской исправительной колонии №22 «Волчьи норы» умер заключенный. Администрация хочет скрыть этот случай, сообщают правозащитники.
Как стало известно MAYDAY TEAM, молодой парень отбывал срок в 9-м отряде. Теперь всему отряду запрещено звонить, так как администрация исправительного учреждения предпринимает меры, чтобы скрыть информацию о происшествии.
Также о недопустимости разглашения обстоятельств гибели парня были предупреждены его родители. Тело погибшего им выдали на выходных, и его сразу же похоронили.
По неподтвержденной информации, причиной гибели мог стать суицид. Молодой парень не выдержал прессинга, пишут правозащитники.