В ивацевичской колонии умер молодой заключенный 28.10.2024, 13:29

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Правозащитники сообщают о суициде.

В ивацевичской исправительной колонии №22 «Волчьи норы» умер заключенный. Администрация хочет скрыть этот случай, сообщают правозащитники.

Как стало известно MAYDAY TEAM, молодой парень отбывал срок в 9-м отряде. Теперь всему отряду запрещено звонить, так как администрация исправительного учреждения предпринимает меры, чтобы скрыть информацию о происшествии.

Также о недопустимости разглашения обстоятельств гибели парня были предупреждены его родители. Тело погибшего им выдали на выходных, и его сразу же похоронили.

По неподтвержденной информации, причиной гибели мог стать суицид. Молодой парень не выдержал прессинга, пишут правозащитники.

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