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Цепочка добра: в Витебске работает магазин, где одежду отдают бесплатно

  • 31.10.2024, 17:46
Цепочка добра: в Витебске работает магазин, где одежду отдают бесплатно

Проекту всего полгода, но от посетителей нет отбоя.

В небольшом павильоне одного из торговых центров Витебска всегда ажиотаж. Еще до открытия здесь собираются толпы людей. Кто-то стоит с пакетами, переполненными одеждой, а кто-то, наоборот, за этими вещами пришел.

Это необычный магазин Виктора. Здесь все бесплатно. Принцип – из рук в руки: кто-то расстается с ненужными вещами, а кто-то находит здесь что-то для себя.

Tochka.by побывала в Витебске, чтобы посмотреть, как работает благотворительный проект.

Из рук в руки

Небольшой ТЦ «Европа» находится в нескольких остановках от центра Витебска. Здесь на цокольном этаже расположился магазин с незамысловатым названием «Одежда из рук в руки».

Виктор говорит, что точка работает всего три дня в неделю по несколько часов: на большее сил не хватает. А вот отбоя от посетителей нет: люди активно и несут одежду, и что-то забирают. Причем первых гораздо больше, чем вторых, полки магазина набиты битком.

«Люди разные приходят. Те, кто состоятельнее, дальше стола не заходят – принесли вещи, оставили и ушли. Более нуждающиеся берут. В основном пенсионеры. Иногда молодежь приходит, студенты тоже для себя здесь что-то находят», – проводит экскурсию хозяин магазина.

Какой-то проверки или дресс-кода нет: прийти и выбрать вещи может любой.

Бери и отдавай

Виктору 40 лет. Вся его жизнь была связана с религией и благотворительностью.

«Всегда хотел делать для людей что-то доброе и полезное. Исходя из внутренних убеждений я и занимаюсь всем этим безумием. Безумием – в том смысле, что выгоды от этого, конечно, никакой нет, и порой бывает очень даже непросто», – скромно шутит Виктор.

Этот магазин в Витебске появился в апреле 2024 года. Начинали с соседнего помещения, но быстро обросли вещами, места стало не хватать. Пришлось снять павильон побольше.

Арендодатели пошли на уступки и установили плату Br1000 в месяц – немного по меркам ТЦ. Эти деньги Виктор пытается «заработать», повесив на входе баночку для пожертвований. Голос из колонки напоминает посетителям, что проекту можно помочь и пополнить такую копилку. Бабушки хоть пару копеек, но всегда положат.

«Но этого, конечно, не хватает. Недавно опустошили ящик для пожертвований – всего Br400 за полтора месяца набежало», – говорит мужчина.

«А где мужские штаны?» – прерывает наш разговор женщина в возрасте.

Все вещи разложены по категориям: блузки, свитера, пиджаки, верхняя одежда. Занимаются раскладкой волонтеры. Главная среди них – 77-летняя Алина Сергеевна.

«Мы это организовали вместе с Виктором. Переживали, боялись, что не пойдет. Все получилось, но волонтеров очень мало. Кто-то приходит хотя бы на пару часов, чтобы помочь вещи разложить. Нам всегда нужны люди», – рассказывает Алина Сергеевна.

Она говорит, что здесь избавилась от скачков давления и кучи других болячек – такая активная жизнь. Теперь по воскресеньям в этом небольшом помещении учит других бабушек упражнениям, которые полезны для здоровья.

«Нужное дело. И от своего избавишься и что-то для себя найдешь. Я мужу присмотрела маечку для дачи, свитера. Вот игрушка хорошая – возьму ее. Может, и не надо она мне, детей нет, но красивая. Что не подойдет – опять сюда принесем», – говорит одна из посетительниц.

Другая женщина хвастается обновками: когда-то здесь нашла прекрасную куртку и сапожки – все на ней.

«Одеться здесь можно с иголочки, получше, чем в секонд-хенде. Как пенсионерке мне этот проект – хорошее подспорье. В общем, хорошо и удобно», – говорит Людмила.

Хотели бы рассылать по деревням

Главное требование к одежде – чистая и непорванная, обувь – без каблука. А за модой и фасонами никто не следит – все кому-то пригодится.

Бывает, попадается совсем уж плохая одежда – такую волонтеры стараются отбраковывать.

«У каждого же свое понимание «хорошей вещи». Как-то бабушка принесла костюм – говорит, хороший, возьмите. Я разворачиваю, а там плесень. Иногда пару мешков такой одежды выкидываем», – говорят волонтеры.

Отдельно под стеллажами стоят мешки с одеждой, отобранной для интернатов, – их развозят в дома престарелых, дома для инвалидов, пансионаты. Проблема только с транспортом.

«Хотели еще отправлять посылками все это, по размерам разложенное. Потому что очень часто люди пишут: пришлите хоть что-нибудь, не могу купить на зиму теплые вещи. Особенно из деревень. В первый день, когда выложили пост в соцсетях, пришло 200 таких заявок», – говорит Виктор.

Опять же, не хватает рук. Поэтому идею с посылками пока не удается реализовать.

«Я вот курточку нашла, хорошая. Если не подойдет, назад принесу. Первый раз сюда пришла, даже не знала, что у нас в городе такое есть. Слава Господу, благословение вам Господне», – благодарит за проект пенсионерка.

Нужна ваша помощь

Люди, говорят волонтеры, сюда приходят хорошие. Какого-то недовольства по поводу качества одежды не встречали – все понимают, что магазин бесплатный, а не секонд-хенд.

Хотя попадаются здесь и новые вещи. Как-то в Витебске закрывалась точка с одеждой – передали благотворительному проекту много курток с этикетками.

«Это благое дело. Кто-то действительно нуждается в этом. Я помогаю подругам, выбираю здесь детские вещи для них. Сама иногда что-то приношу», – рассказывает молодая мама с ребенком на руках.

Просто за халявой сюда не заходят. Хотя одного такого «покупателя» как-то приметили волонтеры: обратили внимание, что человек приходит и выбирает только новую одежду, явно не себе. Попросили так не делать – все же проект не для перепродажи вещей, а для нуждающихся.

«Если постараться и поискать, то тут можно с ног до головы одеться. Такое подспорье для многодетных семей, для тех, у кого небольшая зарплата или пенсия. Есть одежда на все возрасты и на все размеры», – говорят волонтеры.

Проект работает и в других городах – подобные магазины есть в Пинске и Солигорске. Когда открывали точку в городе шахтеров, боялись, что богатому региону такое место «не зайдет». Оказалось, спрос тоже есть – приезжают из ближайших городов и сел.

Иногда устраивают ярмарку в Минске – центры социального обслуживания заранее обзванивают своих подопечных и приглашают прийти за вещами.

Бывает, волонтеры организовывают бесплатный магазин на колесах: набирают одежду, ездят по деревням. С вещами проблем нет – приносят их даже больше, чем берут. Но, чтобы широко развернуться и охватить больше людей, не хватает рук и транспорта.

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