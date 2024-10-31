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Змушко и Шиманович вновь с медалями Кубка мира по плаванию

  • 31.10.2024, 19:33
Змушко и Шиманович вновь с медалями Кубка мира по плаванию
Алина Змушко

Белорусские пловцы завоевали серебряные награды.

Белорусские пловцы на соревнованиях в 25-метровом бассейне в Сингапуре стали серебряными призерами.

Счастливой для уроженки Калинковичей вновь стала дистанция 200 метров брассом. В этой дисциплине Алина Змушко становилась второй на первом и втором этапах Кубка мира, которые в течение октября проходили в Шанхае (Китай) и Инчхоне (Южная Корея).

Прошло менее недели, как ведущие пловцы мира переместились в недалекий Сингапур, и снова Алина показала класс в своем коронном виде программы. Она уступила только американке Кейт Дуглас.

Таким образом, в текущем сезоне Змушко уже взяла четыре серебра и одну бронзу на мировых кубковых этапах. Продолжатся соревнования в сингапурском бассейне завтра. Змушко выступит еще на дистанции 100 метров брассом.

Что касается Ильи Шимановича, то он, также специализирующийся на брассе, коснулся вторым бортика в финале стометровки. Его на 11 сотых опередил китаец Хайан Цинь.

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