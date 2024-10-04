Жители Калинковичей показали на видео падение беспилотника и взрыв

Жители Калинковичей показали на видео падение беспилотника и взрыв10
- 4.10.2024, 8:12
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Вначале слышен звук «мопеда», затем — мощная детонация.
В чатах Калинковичей распространяется видео падения беспилотника.
Видео сопровождается нарастающим шумом бензинового двигателя «как у мопеда», пишет «Флагшток».
После сполох — и гаснет свет на улице, где висит камера видеонаблюдения, после долетает звук взрыва.
Этот взрыв услышали жители всего райцентра Гомельской области и соседних сел 3 октября в 04:54.
Предположительно, впервые российская «Герань», периодически отклоняющаяся от курса при полете бомбить Украину, взорвалась в населенном пункте Беларуси или вблизи него.