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Жители Калинковичей показали на видео падение беспилотника и взрыв

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  • 4.10.2024, 8:12
  • 10,406
Жители Калинковичей показали на видео падение беспилотника и взрыв

Вначале слышен звук «мопеда», затем — мощная детонация.

В чатах Калинковичей распространяется видео падения беспилотника.

Видео сопровождается нарастающим шумом бензинового двигателя «как у мопеда», пишет «Флагшток».

После сполох — и гаснет свет на улице, где висит камера видеонаблюдения, после долетает звук взрыва.

Этот взрыв услышали жители всего райцентра Гомельской области и соседних сел 3 октября в 04:54.

Предположительно, впервые российская «Герань», периодически отклоняющаяся от курса при полете бомбить Украину, взорвалась в населенном пункте Беларуси или вблизи него.

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