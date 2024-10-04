Foreign Policy: Только благодаря одной стране Путин все еще может вести войну против Украины 4.10.2024, 12:51

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Но помощь от нее ненадежна.

Только благодаря КНДР Кремль все еще может вести свою войну в Украине. При этом многие снаряды созданы давно, но все еще есть на вооружении КНДР.

Американские военные эксперты пишут о том, что только благодаря Пхеньяну РФ все еще может вести бои против ВСУ. При этом снарядов у КНДР очень много, даже несмотря на то что большинство из них ненадежные, информирует ресурс Foreign Policy.

По состоянию на лето 2024 года КНДР поставила РФ около 2 млн снарядов. При этом большинство из них были неисправными.

Эксперт по оружию КНДР Ван Дипен заявил, что, даже несмотря на большой брак среди артиллерийских снарядов, РФ все еще может вести бои против ВСУ.

Главная тактика РФ – как можно больше выпустить артиллерийских снарядов перед наступлением.

Сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман согласен, что артиллерийские снаряды КНДР ненадежные, однако их количество также влияет на войну в Украине.

Эксперты заявляют, что снаряды из КНДР позволяют РФ иметь преимущество на поле боя 3 к 1. Именно большое количество у РФ снарядов, даже некачественных, вызывает тревогу как у Киева, так и Запада.

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