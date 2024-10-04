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В Минске вынесли приговор 12 задержанным по делу о подрыве российского самолета А-50 в Мачулищах

  • 4.10.2024, 18:15
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В Минске вынесли приговор 12 задержанным по делу о подрыве российского самолета А-50 в Мачулищах

Им присудили от 2 до 25 лет колонии.

Минский городской суд приговорил 12 человек, обвиняемых в причастности к подрыву самолета в Мачулищах к срокам от 2 лет 3 месяцев до 25 лет колонии, сообщает «Медиазона».

Николая Швеца, Александра Азарова, Виталия Якутика и Михаила Демина признали «виновными» по статьям об «акте терроризма» (часть 3 статьи 289 УК), «умышленном приведении в негодность средства воздушного транспорта» (часть 4 статьи 309 УК).

Также Азарова, Демина, Якутика, Дениса Соколова, Евгению Точицкую, Максима Лопатина и Сергея Лопарева признали виновными в «измене государству» (часть 1 статьи 356 УК), а Швеца, Аллу Яцуту и Олега Сычева в «агентурной деятельности» (статья 358-1 УК).

Всего задержанных обвинили по 11 статьям УК.

За «акт терроризма» Николая Швеца приговорили к 25 годам колонии, остальные обвиняемые получили от 15 до 25 лет колонии. Другие обвиняемые по делу получили сроки от 2 лет 3 месяцев до 15 лет колонии.

В список обвиняемых вошли люди, которых нет в Беларуси: Александр Азаров, Евгения Точицкая, Сергей Лопарев, Виталий Якутик, Алла Яцута, Михаил Демин и Николай Швец, которого недавно вернули Украине.

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