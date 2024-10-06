Медведев заговорил о ядерном ударе из Беларуси по Киеву 3 6.10.2024, 12:13

Дмитрий Медведев

После обращения Лукашенко к России.

Беларусь будет иметь право обратиться к России за разрешением на применение тактического ядерного оружия по Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Так он отреагировал на слова депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Олега Дунды.

«У Лукашенко будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Беларуси ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — написал Медведев, известный своими одиозными высказываниями.

Этот комментарий, в частности, показывает вторичность позиции Александра Лукашенко и белорусской стороны в вопросе использования ядерного оружия.

На Форуме свободной России в Вильнюсе депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда заявил, что для победы Украины нужно переносить войну и на территорию Беларуси.

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