Медведев заговорил о ядерном ударе из Беларуси по Киеву

Медведев заговорил о ядерном ударе из Беларуси по Киеву3
- 6.10.2024, 12:13
После обращения Лукашенко к России.
Беларусь будет иметь право обратиться к России за разрешением на применение тактического ядерного оружия по Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Так он отреагировал на слова депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Олега Дунды.
«У Лукашенко будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Беларуси ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — написал Медведев, известный своими одиозными высказываниями.
Этот комментарий, в частности, показывает вторичность позиции Александра Лукашенко и белорусской стороны в вопросе использования ядерного оружия.
На Форуме свободной России в Вильнюсе депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда заявил, что для победы Украины нужно переносить войну и на территорию Беларуси.