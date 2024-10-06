Что известно о гигантском российском дроне С-70 «Охотник», сбитом над Константиновкой 7 6.10.2024, 15:14

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Это экспериментальное оружие.

Днем 5 октября большой (летательный аппарат был сбит рядом с городом Константиновка) в Донецкой области. По мнению специалистов, это новейший российский реактивный БПЛА С-70 «Охотник». В чем его особенность, пишет ВВС.

Кадры сбития аппарата, который изначально приняли за российский истребитель, начали распространяться в соцсетях около 13:00 в субботу, 5 октября.

На видео запечатлен момент поражения этого БПЛА авиационной ракетой, которую, предположительно, выпустил российский самолет.

«На территории Константиновской общины упал летательный аппарат», — сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«В результате падения обломков в частном секторе возник пожар, повреждены частные дома… Предварительно — без пострадавших».

Сразу после инцидента глава Константиновской городской администрации Сергей Горбунов сообщил, что это украинские военные сбили вражеский самолет.

Глава ОВА также опубликовал фото последствий падения летательного аппарата и часть его фюзеляжа с красной звездой, которая является символом армии РФ.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко написал, что это мог быть или самолет Су-34, или новейший российский БПЛА С-70 «Охотник».

«Окончательно станет ясно после исследования обломков», — добавил он.

Экспериментальное оружие

Российские военные блогеры уверены, что сбитый аппарат — это новейший БПЛА С-70.

Так, телеграм-канал Figterbomer, специализирующийся на российской военной авиации, написал несколько версий того, что могло произойти в небе над Константиновкой. Это, в частности, могла быть потеря управления БПЛА, воздействие РЭБ и отказ электроники аппарата.

Украинский портал «Мілітарний» подтверждает, что это был БПЛА «Охотник».

Профильное издание Defense Express отмечает, что с большой вероятностью на видео зафиксировано первое сбитие этого новейшего российского ударного дрона.

Это фактически беспилотный истребитель сопровождения, который летает вместе с боевым самолетом и несет вооружение, расширяя таким образом возможности основного истребителя.

На кадрах, попавших в сеть, видно, что С-70 летел в паре с другим самолетом, который в определенный момент выпустил ракету.

«Охотник» упал в районе Константиновки, примерно в 12 километрах от линии боевого столкновения. Таким образом, экспериментальный аппарат уже находился в воздушном пространстве, контролируемом ВСУ.

С-70 разрабатывает российская авиакорпорация «Сухой» с 2012 года. Точные характеристики БПЛА неизвестны. Предполагается, что это дозвуковой аппарат, который может летать в паре с истребителями Су-57 и Су-35.

Размеры БПЛА довольно впечатляющие: длина — 14 м, размах крыла — 19 м, взлетная масса беспилотника составляет более 20 тонн.

Он может нести во внутренних отсеках ракеты и авиабомбы общей массой до 2,8 тонны.

По планам разработчиков, реактивный «Охотник» будет использоваться для ударов по объектам противника без захода пилотируемых самолетов в зону действия систем ПВО.

Заявленная дальность полета — около 5-6 тысяч километров при скорости 1400 км/ч.

27 сентября 2019 года Минобороны России сообщило о первом совместном полете «Охотника» и Су-57, который продолжался более 30 минут. Позже российские власти заявили о начале серийного производства тяжелого реактивного БПЛА с 2023 года.

После эти сроки переносились. Последние озвученные обещания — старт серийного производства уже во второй половине текущего года.

По некоторым данным, сегодня у РФ есть только четыре прототипа «Охотника», и еще несколько строятся.

«Можно осторожно предположить, что перед запуском серийного производства россияне решили протестировать свои прототипы непосредственно на поле боя», — считают аналитики Defense Express.

Если России все же удастся запустить серийное производство этого новейшего БПЛА, то это станет серьезным вызовом для украинской противовоздушной обороны.

По замыслу разработчиков, этот тяжелый дрон является малозаметным для ПВО и имеет чрезвычайно широкий спектр вооружения на борту.

Так, согласно озвученным российскими властями заявлениям, «Охотник» сможет нести управляемые авиабомбы и высокоточные ракеты с коррекцией курса полета.

Фактически российская армия получит в свое распоряжение беспилотный самолет, который сможет залетать вглубь территории противника, вести разведку и уничтожать объекты высокоточными боеприпасами.

Однако падение «Охотника» над Константиновкой при неустановленных обстоятельствах ставит под сомнение готовность этого изделия к практическому использованию.

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