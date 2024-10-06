Магазины «Остров чистоты» вновь открываются
- 6.10.2024, 18:49
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Ранее стало известно, что часть торговых точек сменила собственников.
Магазины «Остров чистоты» вновь открываются. О своем возвращении сеть сообщила в соцсетях.
Сеть сообщает, что сейчас открыто 15 магазинов по стране — не только в Минске, но и в регионах. Это Брест, Гомель, Борисов, Столбцы, Видзы, Поставы, Орша, Жлобин, Ивье, Дятлово.
В столице магазины открылись по следующим адресам: Матусевича, 68, Восточная, 46, Бурдейного, 6.
Напомним, в сентябре 2022 года появилась информация о задержании гендиректора «Острова чистоты» Виктора Рамука. Через год его бизнес был на грани банкротства. Многие магазины сети закрылись.
Новым владельцем стала компания «АйландГруп».