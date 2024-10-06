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Магазины «Остров чистоты» вновь открываются

  • 6.10.2024, 18:49
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Магазины «Остров чистоты» вновь открываются

Ранее стало известно, что часть торговых точек сменила собственников.

Магазины «Остров чистоты» вновь открываются. О своем возвращении сеть сообщила в соцсетях.

Сеть сообщает, что сейчас открыто 15 магазинов по стране — не только в Минске, но и в регионах. Это Брест, Гомель, Борисов, Столбцы, Видзы, Поставы, Орша, Жлобин, Ивье, Дятлово.

В столице магазины открылись по следующим адресам: Матусевича, 68, Восточная, 46, Бурдейного, 6.

Напомним, в сентябре 2022 года появилась информация о задержании гендиректора «Острова чистоты» Виктора Рамука. Через год его бизнес был на грани банкротства. Многие магазины сети закрылись.

Новым владельцем стала компания «АйландГруп».

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