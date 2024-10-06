Иран закрыл воздушное пространство 6.10.2024, 19:05

Самолеты над Ираном перестанут летать до утра понедельника.

Все рейсы в воздушном пространстве Ирана отменены с 21:00 этого дня до 6:00 утра 7 октября по местному времени (20:30 и 5:30 по Минску) в связи с эксплуатационными ограничениями, передает Iran International сообщение Организации гражданской авиации.

Пассажиров попросили связаться с авиаперевозчиками для получения дополнительной информации и заверили, что беспокоиться о возврате средств не стоит: позднее будет объявлено о способах получить деньги обратно.

Источник Tasnim в вооруженных силах Ирана рассказал о готовности Тегерана ответить Израилю в случае каких-либо действий со стороны последнего. Подготовлены несколько вариантов ответного удара в зависимости от того, как поступит Тель-Авив.

В последний раз воздушное пространство Ирана закрывалось несколько дней назад, 2 октября, перед массированным ракетным обстрелом Израиля.

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