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«Весь личный состав — деды»

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  • 9.10.2024, 17:23
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«Весь личный состав — деды»

Почти половина новых контрактников в российской армии оказались старше 50 лет.

В российской армии, воюющей на территории Украины, с начала года резко выросло число контрактников старше 45 лет, рассказали «Верстке» военные, а также источники в мэрии Москвы и парламенте.

«Сейчас мы тут вперемешку с мобиками стоим, и процентов 40 старше 50 лет. А из новых три четверти старики», — говорит один из офицеров ВДВ, воюющий на херсонском направлении. По его словам, ситуация с новыми контрактниками «печальная».

Это подтвердил военный, который находится на линии соприкосновения в оккупированной части Донецкой области Украины. «Наш полк с начала лета потерял двухсотыми и трехсотыми [убитыми и ранеными] где-то половину под Часовым Яром, ну, грубо говоря, человек 500. Докомплект к нам до сих пор досылают. Половина тех, кто приходит, старше 50, может, даже больше», — сказал военный.

То же самое говорит один из мобилизованных с луганского направления. «В бой идут одни старики. Куда наше командование смотрит?» — сказал он и прислал видео с 62-летним контрактником, который с трудом идет по дороге.

Часто бывающий в зоне боевых действий представитель парламента показал журналисту «Верстки» несколько переписок, в которых находящиеся на фронте писали ему: «Сейчас весь личный состав — деды», «Средний возраст [военных] точно вырос», «50% на нашем направлении — старики, их выкашивает».

Число возрастных добровольцев начало расти с августа, причем «есть и еще старше, по 60 лет», говорит собеседник издания в московской мэрии. По его словам, в начале года средний возраст новобранцев был около 40 лет, но сейчас уже приблизился к 50-ти.

Другой высокопоставленный собеседник в мэрии подтвердил, что в Москве в последние месяцы доля добровольцев старше 45 лет действительно достигла половины от всего потока желающих. При этом он не увидел проблемы в том, что на фронт идут все более возрастные люди. «Ну и что? Они же бодрые, отцы. Опытные, любому [молодому] фору дадут», — отметил источник «Верстки».

Однако военнослужащие с этим не согласны: по их словам, возрастные сослуживцы «не тянут», в частности, не справляются с перетаскиванием тяжелых ранцев, рытьем окопов и траншей. «И там болезни. Все больные они. То ноги болят, то голова, они медленные еще», — пояснил один из военных.

Увеличение числа немолодых контрактников косвенно подтверждается данными «Медиазоны» и «Би-би-си» о российских потерях в Украине. За неполный 2024 год журналисты подтвердили гибель на войне 2475 добровольцев старше 45 лет. Это около половины от числа убитых, чей возраст удалось подтвердить. Также это на 18% больше, чем за весь 2023 год (2021 погибший в возрасте 45+) и в три раза больше, чем в 2022 году (809 убитых).

Заметно растет и число убитых военных старше 55 лет. В текущем году, по данным «Медиазоны», их уже насчитывается 597 человек — в полтора раза больше, чем в 2023-м (152 погибших). Самым старым оказался убитый в 2022 году 72-летний военнослужащий из Хабаровского края.

В прошлом году российские власти повысили предельный возраст службы для контрактников с 65 до 70 лет.

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