Лукашенко смог выпросить у Путина $300 миллионов 8 9.10.2024, 20:08

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Кредит пойдет на покрытие части дефицита государственного бюджета.

Александр Лукашенко, посетивший в среду Москву, вернется в Минск с новым российским кредитом.

Его размер составит около 1 млрд белорусских рублей ($300 млн), сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

По его словам, этими деньгами Минск покроет часть дефицита государственного бюджета, который оценивается в 4,5 млрд белорусских рублей в 2025 году. «Практически миллиард рублей — это будет внешнее привлечение», — сказал Силиверстов.

Беларусь уже является крупнейшим из должников России: по данным Всемирного банка ее задолженность составляет $8,2 млрд, а еще $2,4 млрд займов Минск накопил перед Евразийским банком развития (ЕАБР), который на 90% наполнен российским капиталом.

В декабре прошлого года Путин подписал закон, разрешающий режиму Лукашенко перенести на 2029-34 гг погашение кредитов, которые Беларусь получала в 2023 году. Речь идет о сумме примерно в 105 млрд рублей ($1,1 млрд по текущему курсу), которая выделялась на «развитие высокотехнологичных производств».

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