Экс-главарь «ДНР» назвал солдат РФ «лишними людьми» и «расходным материалом» 4 1.11.2024, 8:08

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Александр Бородай

Их покупают как «мясо».

31 октября в Сеть попала запись телефонного разговора депутата Государственной думы РФ Александра Бородая, в котором он фактически назвал российских солдат «вторсырьем», неинтересным для властей, сидящих в Кремле.

Запись телефонного разговора опубликовал журналист Денис Казанский. В телефонном разговоре, который больше напоминал монолог, Бородай заявил, что мобилизованные и добровольцы – это «расходный материал и «ландскнехты» (немецкая наемная пехота в Средневековье).

По словам преступного политика, на фронт отправляются представители «низших слоев, которые на гражданке не зарабатывают больше 20-40 тысяч рублей, на войне имеют возможность получить 220-250 тыс.», и их «покупают как мясо».

Денис Казанский, комментируя спич пособника оккупантов, напомнил, что Александр Бородай не только является одним из создателей «ДНР», но также сформировал «Союз добровольцев Донбасса», из которого теперь в основном состоит 7-я Отдельная гвардейская мотострелковая Чистяковская бригада.

Бородай же формально, на бумаге, является командиром указанной бригады.

Казанский акцентировал внимание на том, что, унижая и деморализируя российских солдат, Александр Бородай является офицером армии и депутатом Госдумы.

В продолжении телефонного разговора комбриг-оккупант заявил, что солдаты армии РФ не имеют особой социальной ценности для «людей в пиджаках», принимающих решения в кабинетах.

Солдаты-оккупанты при всем вышеуказанном имеют высокий возрастной ценз, то есть не являются продуктивной частью общества и никогда «не станут академиками».

Бородай прямо заявил, что среди солдат армии РФ преобладают люди, ничего не добившиеся в жизни.

«Грубо говоря, сюда (в армию РФ), цитирую Максима Горького, идут «лишние люди», - резюмировал депутат.

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