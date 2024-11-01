«Велика Россия, а воевать некому» Виктор Владимиров, «Голос Америки»

1.11.2024, 11:53

Фото: AP

Китай начинает выражать недовольство из-за сотрудничества Москвы и КНДР.

Сеул намерен отправить команду в Украину для наблюдения и анализа развертывания Россией северокорейских подразделений, заявил в среду представитель южнокорейского президента, передает Reuters.

Чиновник, который провел брифинг для журналистов на условиях анонимности, сообщил, что, по оценке Южной Кореи и её союзников, в Россию были направлены не менее 11 000 северокорейских солдат, более 3000 из которых теперь развернуты вблизи линии фронта в Украине.

Украинский президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что подобный ход событий выносит затянувшуюся войну за пределы границ воюющих сторон.

«Вывод один – эта война интернационализируется и выходит за пределы двух стран [Украины и России]», – написал Зеленский в Telegram.

Южная Корея, которая находится в тесном контакте с НАТО, США и Европейским союзом по поводу последних событий, на прошлой неделе предупредила, что может отправить оружие в Украину в ответ на действия Северной Кореи.

В Пентагоне во вторник заявили, что «небольшое количество» северокорейских войск было переброшено в Курскую область, где их, вероятно, будут использовать в боевых действиях против украинских военных.

В Вашингтоне советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан встретился во вторник с Андреем Ермаком, главным советником Зеленского, чтобы обсудить ситуацию с северокорейскими войсками. Другой темой встречи стали предстоящие поставки вооружения Киеву для усиления защиты украинской энергетической инфраструктуры, передает Аssosiated Рress со ссылкой на чиновников Белого дома.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности украинского Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Алексей Мельник в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» назвал недостаточной реакцию Запада на отправку северокорейских войск воевать на стороне России. В этом контексте, по его мнению, выигрыши Кремля по сравнению с возможными рисками выглядят очевидными.

«Предполагаю, что Путин здесь преследует несколько целей, – продолжил он. – Если говорить о военной составляющей, то даже несколько тысяч обученных солдат – хорошее подспорье на фронте. Особенно с учетом того, что у России имеются явные проблемы с набором контрактников при ведении «скрытой мобилизации», судя сообщениям, поступающим из разных источников. К тому же не исключено, что потом отправка рекрутов из КНДР будет поставлено на регулярную основу. Да, это не такая существенная помощь (Пхеньяна Москве) как со снарядами, но тем не менее».

Заодно Путин решает и более глобальные задачи, полагает Алексей Мельник: «Одна из них – тестирование реакции Запада, или очередная попытка сместить пресловутые «красные линии», рисуемые Кремлю. Это новый шаг к усилению эскалации и интернационализации конфликта. Поначалу северокорейские военные скорее всего будут задействованы на территории Курской области. Это как бы пробный шар. Москва рассчитывает, что западные партнеры Украины на это скажут что-нибудь типа: «ну что ж, наемники ведь действуют на российской земле, поэтому, возможно, и не стоит делать каких-то резких шагов,вроде снятия ограничений на применение западного дальнобойного оружия».

Если Запад с этим смирится, то следующим шагом Москвы и Пхеньяна может стать переброска ограниченного контингента северокорейских войск уже непосредственно на оккупированную украинскую территорию, считает эксперт.

«Перспектива же регулярных поставок живой силы из КНДР зависит от того, как будут развиваться события. Если, скажем, удастся их в большинстве своем уничтожить, или начнутся массовые случаи дезертирства и сдачи в плен, тогда эта афера наверняка начнет сворачиваться. А если не будет острых негативных эксцессов, тогда другое дело… Опять же мы пока не знаем, что северокорейский диктатор получает взамен (от Москвы). Но если там очень выгодная компенсация, то почему бы Ким Чен Ыну не продолжить посылать своих солдат на бойню, располагая миллионной армией и не имея абсолютно никаких политических рисков даже в случае больших потерь?» – резюмировал Алексей Мельник.

Пока неясно, вступит ли Северная Корея в войну на стороне России полноценно или это будет какая-то гибридная поддержка, в свою очередь, говорит военный эксперт Ян Матвеев. Как ему представляется, возможно, ограниченный контингент военнослужащих из КНДР действительно примет участие в боевых действиях.

«А может случиться так, что всё перерастет в регулярную отправку большого числа северокорейских солдат и техники (в помощь российской армии), – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Тогда Путин получит дополнительный источник живой силы, что, конечно, расширит боевые возможности российской армии в войне на истощение. Но, с другой стороны, это может вызвать как протесты среди Z-патриотов и сторонников власти, так и сложности на фронте. Последние в первую очередь связаны с проблемой коммуникации».

Одновременно с этим западные страны и, в частности Соединенные Штаты, скорее всего воспримут такую помощь КНДР как масштабную эскалацию, допустил Ян Матвеев: «Поэтому вполне вероятно, что Южная Корея, Япония и те же США усилят помощь Украине. Возможны и другие меры вроде разрешения наносить удары западным оружием вглубь российской территории, а также поставка более совершенных типов вооружения. Я, конечно, не слишком верю в отправку американских «Томагавков», но кто знает… Кроме того, Сеул определенно может начать поставлять технику и боеприпасы (Украине)».

Для Кремля главная цель всей этой кампании – серьезно запугать как Украину, так и западные страны, подчеркнул эксперт. «Он стремится показать, что война будет бесконечной. Кончится российская армия – возьмут северокорейскую, потом иранскую и бог знает какую еще. «Поэтому лучше договориться» – вот основной посыл Путина. Причем, договариваться надо, конечно, на условиях агрессора. Вполне очевидна и другая цель – усилить свои вооруженные силы за счет иностранного контингента. Масштаб этого усиления мы пока не знаем, но теоретически он огромный», – заключил Ян Матвеев.

На минувшей неделе эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) обсудили последние события, связанные с отправкой войск Пхеньяном в Россию, подрывом Северной Кореей железных дорог у границы, новую конституцию КНДР и многое другое.

В дискуссии приняли участие старший советник кафедры Кореи в CSIS Сидней Сейлер и старший научный сотрудник Института Новой американской безопасности (CNAS) Дуен Ким.

Дуен Ким полагает, что многое зависит от того, будут ли северокорейские солдаты выполнять технические функции или их бросят на передовую. По ее мнению, во втором случае северокорейские солдаты впервые со времен Корейской войны приобретут реальный боевой опыт и получат преимущество перед южнокорейскими солдатами, которые такого опыта не имеют.

«При любом варианте, думаю, это важный урок для Северной Кореи», – заметила эксперт.

Кроме практической важности этих действий для обеих сторон, они привносят также стратегический и символический смысл их союзу, утверждает Сидней Сейлер.

«КНДР может направить символический контингент для ограниченного участия в конфликте, но при этом дать понять, какое значение она придает отношениям (с Россией), – говорит эксперт. – Такие действия подтвердят взаимные обязательства, которые две страны взяли на себя в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан в июне этого года».

По оценке Сейлера, Россия, Китай и Иран – это державы, которые стремятся изменить международный порядок, ужесточая авторитаризм у себя дома и проявляя готовность применять силу для достижения стратегических целей. Северная Корея находится среди самых активных желающих вступить в этот «клуб» и отправкой своих войск в Россию подтверждает свою преданность «общему делу», указал эксперт.

«Северная Корея явно хочет, чтобы ее считали союзницей в этой группе стран, и оказание поддержки России будет иметь символический характер, – считает он. – Кроме того, участие северокорейцев в войне позволит Москве сократить потери в своих войска».

С точки зрения Ким, КНДР, которая ранее считалась «младшим партнером» России, сейчас чувствует себя с ней на равных, что дает серьезную подпитку пропаганде северокорейского режима.

«С самого начала существования Северной Кореи она всегда была младшим партнером России, и ей требовалось разрешение Москвы на все, даже на вторжение в Южную Корею, – говорит Ким. – Теперь всё перевернулось, и большой покровитель просит маленькую страну о помощи в одной из крупнейших войн, которую ведет прямо сейчас. Поэтому сложно даже представить, насколько все это повышает самомнение Ким Чен Ына».

Вместе с тем оба эксперта сходятся на том, что своим сотрудничеством с Россией Пхеньян серьезно насторожил Сеул, который опасается передачи своему северному соседу новейших военных технологий. Южнокорейские власти теперь рассматривают возможность более тесного сотрудничества с НАТО, и это, в конечном счете, может повлиять на ход войны в Украине.

«Южнокорейское правительство вызвало российского посла и выступило с публичным демаршем, одновременно ведя переговоры с генеральным секретарем НАТО, – отмечает Ким. – Теперь Сеул направляет делегацию в Брюссель с целью наладить сотрудничество между НАТО и Южной Кореей в области обмена разведданными».

Что касается потенциальной поставки Сеулом оружия в Украину, то это, по мнению экспертов, очень болезненный вопрос для Южной Кореи.

«Правительство Южной Кореи действительно пытается найти правильную формулу и понять, что с этим сделать. В Сеуле сегодня ведутся ожесточенные дебаты о том, должна ли Южная Корея напрямую поставлять боеприпасы Украине… Это очень политически чувствительная тема», – подытожила Ким.

По мнению Ким, Китай в этой ситуации ощущает себя «не очень комфортно» из-за опасений, что потенциальная эскалация из-за участия в конфликте войск КНДР может значительно осложнить попытки Пекина расширить свой контроль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Я не ожидаю, что Китай будет делать открытые публичные заявления, хотя подозреваю, что он может оказывать давление на КНДР в частном порядке тихо и незаметно, – полагает эксперт. – Если что-то пойдет не так и повлияет на ситуацию на Корейском полуострове, это неизбежно приведет к увеличению американского присутствия в регионе, усложнив задачу для Пекина в Южно-Китайском море и вдоль Тайваньского пролива».

Сейлер отмечает, растущим влиянием России на Северную Корею также может быть озабочен и Китай. Кроме того, по мнению аналитика, негативно повлиять на планы Пекина может «непредсказуемость» КНДР.

«Они чувствуют, что их собственные ограниченные рычаги воздействия на Северную Корею ослаблены тем фактом, что Москва теперь бросает Пхеньяну этот спасательный круг, а Пхеньян, таким образом, обнимается с Москвой, – говорит эксперт. – Так что присутствие войск КНДР в России и, в конечном итоге, даже в Украине не столь проблематично для Пекина, как поддержка Россией Северной Кореи… это подтолкнет ее к непредсказуемым действиям, рискующим нанести вред интересам Китая».

«Отношения Северной Кореи с Китаем на самом деле не такие тесные, как мы думаем, – продолжает Ким. – Они достигли самой низкой отметки за последние несколько лет, возможно, даже за последние 10 лет, но и для России они вовсе не приятели, это исключительно прагматические отношения».

Виктор Владимиров, «Голос Америки»

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