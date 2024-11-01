Легендарная группа The Cure выпустили первый альбом за 16 лет

Легендарная группа The Cure выпустили первый альбом за 16 лет1
- 1.11.2024, 21:55
Предыдущий альбом группа представила в 2008 году.
Британская группа The Cure выпустила первый за 16 лет альбом. Пластинка получила название Songs of a Lost World, пишет «Нож».
Новый альбом стал единственным в дискографии группы, автором песен в котором выступил только лидер коллектива Роберт Смит, за исключением пластинки 1985 года The Head on the Door.
Предыдущий альбом группа представила в 2008 году. Это был релиз 4:13 Dream. Всего за время своего существования с 1976 года The Cure выпустили 13 студийных альбомов.