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Легендарная группа The Cure выпустили первый альбом за 16 лет

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  • 1.11.2024, 21:55
Легендарная группа The Cure выпустили первый альбом за 16 лет

Предыдущий альбом группа представила в 2008 году.

Британская группа The Cure выпустила первый за 16 лет альбом. Пластинка получила название Songs of a Lost World, пишет «Нож».

Новый альбом стал единственным в дискографии группы, автором песен в котором выступил только лидер коллектива Роберт Смит, за исключением пластинки 1985 года The Head on the Door.

Предыдущий альбом группа представила в 2008 году. Это был релиз 4:13 Dream. Всего за время своего существования с 1976 года The Cure выпустили 13 студийных альбомов.

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