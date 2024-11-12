Синоптики назвали дату, когда Беларусь накроет слоем снега 12.11.2024, 12:16

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Антициклон Zayyan смещается на восток.

Две недели назад в Беларуси заметили первый снег. Незначительные осадки выпали в Гомеле и Витебске, немного «прошлись» по Могилёву. Однако, как водится, задерживаться не стали, подарив нам с вами ещё более-менее комфортную погоду, пишет «Телеграф». Между тем синоптики тематического канала Nadvorie предупредили: уже в среду кое-где по югу и центру Республики белорусов ждёт «снежный покров» и гололедица.

По данным специалистов, сегодня последний день, когда страна находится на «западной периферии» антициклона в «прохладной и влажной воздушной массе». Несмотря на то, что в некоторых местах по Республике уже наблюдается небольшой снег, завтра, 13 ноября, по мнению синоптиков, его станет ещё больше.

«Завтра антициклон отойдёт на восток ещё дальше и территория страны окажется в зоне размытого фронта окклюзии. Так что завтра в Беларуси возможен небольшой снег при около нулевой температуре воздуха. На глубокие сугробы я бы не надеялся: расчёты показывают, что местами на юге и в центре страны может образоваться снежный покров высотой 0,5-2 сантиметра», — отметили специалисты тематического канала о погоде Nadvorie.

В то же время эксперты «Метеовайба» добавили, что антициклон Zayyan покидает Республику и «уже завтра» мы окажемся на «северной периферии небольшого циклона с юга». Проще говоря, в Беларуси сохранится прохладная погода, местами пройдут небольшие осадки с преобладанием мокрого снега. В отдельных районах, по мнению экспертов, газоны «могут побелеть», а на дорогах «не исключена гололедица».

Какой будет погода в ближайшее время?

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов отметил, что во второй половине недели, 14-15 ноября, погода в стране «окончательно испортится» из-за активного циклона с запада. Ожидаются дождь и мокрый снег, усиление ветра и заметное похолодание. «В Беларусь придет предзимье», — сказал специалист.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -1°C до +4°C. В четверг днём — от +1°C на юго-востоке до +8°C на западе, а в пятницу ожидается похолодание до +3°C.

В конце недели, 16-17 ноября, согласно прогнозу, станет еще холодней. Синоптик предрёк белорусам облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные осадки — преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ночью температура будет колебаться от -6 до -3°C, в середине дня в субботу – от -3 до 0°C, в воскресенье – около 0°C.

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