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Бойцы Нацгвардии отбили крупнейший штурм РФ на Северском направлении

  • 13.11.2024, 14:52
Бойцы Нацгвардии отбили крупнейший штурм РФ на Северском направлении

Видеофакт.

Военные Нацгвардии отбили наибольший штурм РФ на Северском направлении. Россияне наступали на танках при поддержке бронетехники и пехоты.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

«Один из самых больших и тяжелых штурмов, который отражали бойцы 3-го батальона оперативного назначения «Свобода» бригады «Рубеж», - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, россияне наступали на танках, бронетехнике с привлечением пехоты - все одновременно поехало в наступление по линии боевого столкновения на Северском направлении.

«Но врагу не удалось добиться успеха. Воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции. Оккупанты понесли большие потери», - добавили в Нацгвардии.

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