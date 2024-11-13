Бойцы Нацгвардии отбили крупнейший штурм РФ на Северском направлении
- 13.11.2024, 14:52
Видеофакт.
Военные Нацгвардии отбили наибольший штурм РФ на Северском направлении. Россияне наступали на танках при поддержке бронетехники и пехоты.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
«Один из самых больших и тяжелых штурмов, который отражали бойцы 3-го батальона оперативного назначения «Свобода» бригады «Рубеж», - говорится в сообщении.
Как рассказали военные, россияне наступали на танках, бронетехнике с привлечением пехоты - все одновременно поехало в наступление по линии боевого столкновения на Северском направлении.
«Но врагу не удалось добиться успеха. Воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции. Оккупанты понесли большие потери», - добавили в Нацгвардии.