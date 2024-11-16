Топор как диагноз еще одной болезни Лукашенко 4 16.11.2024, 9:33

4,172

Абсурд зашкаливает.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о сути абсурдных заявлений диктатора Лукашенко.

— Топоры, которые его собственная пропаганда прозвала «лукашенковскими» — это классическая история импортозамещения, — считает экономист Сергей Чалый.

— «Лукашенковские» топоры точно такие же, как финские, только тяжелее. Это примерно как импортозамещение микросхем: они точно такие же, только больше, — макросхемы.

Но самое смешное — это то, как МТЗ подает то, что они начали выпускать топоры: мы, мол, вообще-то много чего уже делаем под брендом Belarus Tractors, это и мороженое, и глазированные сырки, игрушечные модели тракторов, спортивная повседневная одежда, рубашки, кожаные сумки, кепки, термосы, кружки с фирменной надписью.

Есть и «Торбочки тракториста», в состав которых входит колбаса вяленая, сало, рыбная консерва, тушенка, булка «Заводская», лук и другие продукты. А недавно на заводе появился и мармелад в виде маленьких тракторов.

Спрашивается: а тракторы-то зачем производить? И так, в принципе, можно поступать с любыми предприятиями, доставшимися нам в наследство.

Такой же «удачной» экономист называет идею Лукашенко по созданию агропромышленных объединений на Витебщине (условно говоря, из 150 хозяйств сделать 6 крупных). Теперь правитель заявляет, что это местные чиновники его «убедили», что идею надо дошлифовывать, а «если увидим, что вообще никуда не годится, мы распустим их и хозяйства будут работать сами по себе, как раньше».

— Во времена Горбачева был такой анекдот, когда в хозяйстве куры умирали, им рисовали то круги, то треугольники, а они все равно все умерли — «а у меня еще много было идей». Вот это примерно то же самое: мы объединим, если не будет работать, разъединим, уверенность в своих силах так и сквозит, — комментирует Чалый экономические эксперименты диктатора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com