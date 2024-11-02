Бойцы бригады «Эдельвейс» уничтожили российскую бронемашину с десантом на Северском направлении
- 2.11.2024, 10:37
Видеофакт.
Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» уничтожили российскую бронемашину с десантом на Северском направлении.
Соответствующее видео опубликовало ОТГ «Луганск», сообщает Цензор.НЕТ.
Во время вражеского штурма бронемашина с десантом была поражена нашим коптером-камикадзе. Когда бронемашина загорелась, десант попытался убежать, но был уничтожен FPV-дронами и сбрасываниями.