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Бойцы бригады «Эдельвейс» уничтожили российскую бронемашину с десантом на Северском направлении

  • 2.11.2024, 10:37
Бойцы бригады «Эдельвейс» уничтожили российскую бронемашину с десантом на Северском направлении

Видеофакт.

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» уничтожили российскую бронемашину с десантом на Северском направлении.

Соответствующее видео опубликовало ОТГ «Луганск», сообщает Цензор.НЕТ.

Во время вражеского штурма бронемашина с десантом была поражена нашим коптером-камикадзе. Когда бронемашина загорелась, десант попытался убежать, но был уничтожен FPV-дронами и сбрасываниями.

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