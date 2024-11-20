«Что останется от Мачулищ после такого удара?» 20.11.2024, 11:22

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Белорусская ПВО — очень сомнительное понятие.

ВСУ ударили по арсеналу российского Минобороны в Брянской области американскими ракетами ATACMS. Способна ли белорусская ПВО отразить такой удар?

Об этом сайт Charter97.org на условиях анонимности спросил у офицера белорусской армии:

— Белорусская ПВО — очень сомнительное понятие. Давайте вспомним историю, когда в страну залетел самолет с мягкими игрушками (4 июля 2012 года шведские пилоты сбросили над территорией Беларуси около тысячи плюшевых мишек с лозунгами в поддержку свободы слова. Они залетели в страну из Литвы на легкомоторном самолете — прим.). Эта ошибка стоила многим людям должностей.

Очень сложно говорить о ПВО, когда мы не видим ее реальное применение. Шведский самолет залетает, реакция ПВО — нулевая. Реакция на «Шахеды», которые летают над страной, мягко говоря, странная. Кто с ответственностью может сказать, что случаи, когда авиацию не поднимают в воздух после движения российских дронов, означают, что «ситуация под контролем», а не то, что «Шахеды» не были обнаружены в небе над страной.

Если мы говорим о потенциальном конфликте с Украиной, большинство объектов находится не то что в зоне поражения ракет, но БПЛА. В этой войне мы видели случаи, когда диверсанты пробираются на территорию противника с разобранными дронами (или им помогают найти их уже на месте), совершают диверсии и скрываются. Никто не может исключать, что через полесские болота не проберутся такие ребята с «птичкой» в рюкзаках, а затем проверят на прочность Дрозды. И тут уже большой вопрос, среагируют ли силы ПВО.

Если мы говорим об американских ракетах, безусловно, со временем наши «пристреляются». Но что останется, условно говоря, от базы в Барановичах, в Мачулищах?

Ракеты ATACMS, переданные Украине, — оружие 80-90-х годов прошлого столетия. Впервые их применили во время американской операции против Ирака «Буря в пустыне». И мы видим, что российские системы ПВО, которые стоят на вооружении Беларуси, ничего не могут с ними поделать. А давайте представим, что будет, если по Дроздам полетят более современные ракеты «Томагавк».

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