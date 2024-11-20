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Россияне с большими потерями отступили из лесов в районе Глубокого

  • 20.11.2024, 12:30
  • 1,630
Россияне с большими потерями отступили из лесов в районе Глубокого

Оккупантов выбили с территории на юго-востоке от населенного пункта.

Украинские военные достигли успехов в районе Глубокого, нанося потери российским подразделениям и отражая их атаки.

Об этом говорится в утреннем отчете Института изучения войны (ISW) за 20 ноября.

По информации института, 19 ноября стало известно о продвижении ВСУ к северу от Харькова. Геолокационные данные подтверждают, что украинские силы заняли лесную зону вблизи Глубокого, расположенную на юго-востоке от населенного пункта.

Несмотря на попытки российских войск удержать позиции, украинские защитники успешно отбивали атаки. В частности, наступательные действия осуществляли российские подразделения, среди которых чеченский батальон «Запад-Ахмат», 128-я резервная бригада и 6-я армия РФ. Бои шли вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска.

По словам командира одного из украинских батальонов, во время одной из атак россияне потеряли 139 солдат, пытаясь продвинуться всего на 200 метров. Он отметил, что темпы вражеских наступлений в значительной степени будут зависеть от эффективности украинских контратак.

Украинская армия в очередной раз продемонстрировала силу и профессионализм. Воины продолжают освобождать территории, нанося врагу серьезные потери.

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