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Полигон, откуда россияне запустили новую ракету, атаковали беспилотники ВСУ

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  • 22.11.2024, 17:14
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Полигон, откуда россияне запустили новую ракету, атаковали беспилотники ВСУ

Два дрона достигли цели.

Ракетный полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда страна-агрессор Россия запустила по Днепру новую баллистическую ракету, утром 21 ноября атаковали БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

По словам собеседников Astra, по меньшей мере два дрона не были сбиты и нанесли удары по 105 площадке полигона. Глава региона 21 ноября утверждал, что россияне смогли «подавить РЭБ и ликвидировать» часть БПЛА, а другую часть якобы сбили силы ПВО. По его версии, «при падении сбитого беспилотника произошел пожар», в результате которого нет повреждений.

По информации Astra, Капустин Яр уже подвергался атаке 9 июля 2024 года.

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