Forbes: Удар ATACMS может лишить российские беспилотники важной передовой базы 26.11.2024, 17:36

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Аналитик рассказал о последствиях удара по аэродрому «Халино» в России.

В ночь на 25 ноября Украина нанесла успешный удар ракетами ATACMS по аэродрому «Халино» в Курской области. О последствиях удара американскими дальнобойными ракетами по аэродрому РФ рассказал аналитик Forbes (перевод - «Главред») Дэвид Акс.

По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, налет на аэродром «Халино» мог временно вывести его из строя.

«Это хорошая новость для 20-тысячного украинского войска, которое удерживает выступ площадью около 400 квадратных километров вокруг города Суджа, что в 80 километрах к юго-западу от «Халино». Эти силы ожидают массированного российского наступления в ближайшие дни», - отмечает аналитик.

Отмечается, что «Халино» является ближайшим крупным аэродромом к Курской дуге, что делает его ключевой базой для российских штурмовиков Су-25. В течение 33 месяцев широкомасштабной войны России против Украины эти самолеты понесли значительные потери от украинской ПВО: было сбито или повреждено около 30 из 200 Су-25, которые россияне эксплуатировали до 2022 года.

Аналитик Дэвид Акс предполагает, что удар по «Халино» мог дополнительно повредить определенное количество Су-25. В ответ российские силы возводят укрепления на базе для защиты самолетов, хотя часть Су-25 могли эвакуировать непосредственно перед налетом ATACMS.

«Активность на базе заметно снизилась в последние дни, поэтому непонятно, было ли сбито значительное количество самолетов», - объясняют во Frontelligence Insight.

Аналитик считает, что удар по аэродрому «Халино» может лишить российские беспилотники важной передовой базы. Кроме того, уничтожение во время атаки ракетных батарей «земля-воздух» или радаров может привести к новым слабым местам в системе российской противовоздушной обороны.

«Это может создать возможности для будущих ударов с использованием более дешевых и многочисленных беспилотников», - считают во Frontellience Insight.

В материале Forbes подчеркивается, что удар ракетами ATACMS, осуществленный в понедельник, стал третьим значительным глубоким ударом по стратегическим объектам в Курске и его окрестностях после того, как США, Великобритания и Франция разрешили Украине использовать свои высокоточные ракеты против целей на территории России.

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