Какие необычные здания и сооружения можно купить в Беларуси за одну базовую 4 27.11.2024, 16:57

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Дом фольклора, опорный пункт и не только.

Для объектов за 1 базовую величину на сайте Госкомимущества даже создан специальный раздел. По состоянию на 27 ноября в нем было 96 зданий по всей стране. И это только те, которые уже гарантировано будут продавать через аукционы или электронные торги, пишет Bar24.

Зданий же, продажа которых за 1 базовую пока только рассматривается, в списке около 640!

Большинство объектов, которые продаются со стартовой ценой в 1 базовую величину, это бывшие учреждения образования. В основном, детские сады и школы где-нибудь в сельской местности. Но встречаются и довольно необычные предложения.

К примеру, в Миорах за одну базовую продают здание бывшего интерната. А в Вилейке – бывший учебный корпус на 720 мест!

Также часто со стартовой ценой в 1 базовую величину продают бывшие культурные объекты. Зачастую это сельские клубы, библиотеки. Из необычного – Дом фольклора в Борисовском районе.

Можно найти на сайте Госкомимущества и специализированные здания. К примеру, в Лепельском районе за 1 базовую продают бывший опорный пункт.

А в Логойском – пожарный аварийно-спасательный пост (на фото ниже).

Нередко на продажу выставляют всякие водно-спортивные объекты. Как правило, это сельские бани. Но вот скоро в Бресте будут продавать, к примеру, бывший плавательный бассейн площадью более 1500 м².

Некоторые здания, которые Госкомимущество анонсирует как объекты за 1 базовую, на самом деле продаются дороже. Базовая в таких случаях, как правило, это размер задатка, который претендент должен уплатить. Но все равно стартовая цена продажи таких зданий очень низкая.

К примеру, в Солигорске бывший кожно-венерологический диспансер будут продавать со стартовой ценой в 120 рублей.

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