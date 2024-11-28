Forbes: Есть доказательства того, что у Кремля заканчиваются люди для войны 28.11.2024, 8:54

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В этом контексте озвучена стратегия победы Украины.

Число убитых и раненых россиян может превысить 730 тысяч человек, и это указывает на украинскую стратегию победы. Короткая продолжительность жизни новобранца из РФ не должна вызывать удивление, заявил эстонский аналитик Артур Рехи в интервью ресурсу Forbes.

Решив захватить как можно больше украинской территории, Путин бросает в бой плохо обученные и неподготовленные войска. Сентябрь стал самым «кровавым» месяцем для армии Путина, а октябрь оказался не намного лучше. Ежедневно ВСУ отправляли прямиком к Кобзону до 1500 оккупантов.

По подсчетам правительственных источников США, армия Путина потеряла на поле боя до 730 тысячи солдат как убитыми, так и ранеными. Невероятно, но даже такие большие потери не заставили ВС РФ замедлить свое продвижение на двух участках фронта на Донбассе.

Тем временем российские штурмовые группы с сентября провели ряд дорогостоящих, но эффективных фланговых маневров, которые заставили отступить истощенный украинский гарнизон в Угледаре.

Не стоит забывать и то, что на Курщине против 20 тысяч украинских бойцов Путин и Ким бросили армию в 50 тысяч человек.

То что Россия может сохранять свой импульс наступления на поле боя, несмотря на катастрофические потери, является одним из величайших парадоксов более масштабной войны.

Но есть основания полагать, что этот парадокс неустойчив. Есть доказательства того, что у России наконец-то заканчиваются люди.

На сегодняшний день РФ тратит на войну с Украиной 6% ВВП, и это в два раза больше, чем тратят США. Такая политика Путина привела к тому, что инфляция в РФ достигла потолка в 8%, а Центробанк РФ повысил процентную ставку до 21%.

Инвестиций больше нет, а дирекция заводов не может найти новую рабочую силу. При этом рубль стремительно катится вниз.

Все эти события заставили Центробанк РФ заморозить все внутренние закупки иностранной валюты.

Еще в конце 2023 года глава МО Эстонии заявил, что если в 2024 году ВСУ ликвидируют еще 100 тысяч оккупантов, то в 2025 году война закончится.

Однако эксперты подсчитали, что в этом году ВСУ могут убить и ранить до 300 тысяч солдат Путина. Учитывая сложности в вопросе мобилизации своих собственных потерь (до 100 тысяч убитыми и 400 тысяч ранеными, согласно статье The Economist), Киев на практике делает то, что начал в конце 2023 года: обмен территорий на большие потери со стороны ВС РФ.

Если в этой стратегии и есть изъян, то это избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность в январе 2025 года.

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