Один против шести: украинский воин «на характере» отбил штурм группы РФ 1 28.11.2024, 15:20

Украинец в одиночку и без должной экипировки пошел крушить подобравшегося к блиндажу врага.

Боец батальона К-2 54-й механизированной бригады ВСУ Вадим проявил исключительное мужество, в одиночку противостоя штурмовой группе российских военных на Северском направлении. Когда враг ворвался в траншеи украинских позиций, Вадим, без экипировки, вступил в ближний бой с шестью оккупантами.

Видео боестолкновения опубликовано 27 ноября в Telegram-канале подразделения.

«Отвага наших пехотинцев не знает границ. Быстро среагировав, воин батальона К-2 Вадим, поднялся по боевой, когда не было времени даже на то, чтобы надеть броник и каску. Он пошел самостоятельно крушить группу из шести россиян, которая подступала к его блиндажу», — говорится в комментарии под видео.

По словам ведущих канала, оккупанты были ошеломлены мужеством украинского бойца и попытались отступить, однако это удалось не всем, так как группу поджидали украинские операторы БПЛА. Беспилотники забросали гранатами российских штурмовиков, которые хотели отойти на свои позиции по открытой местности.

Однако геройский подвиг Вадима, благодаря которому удалось удержать позиции, стал его последним боем: спустя время он погиб в бою.

«Честь и вечная слава его храбрости», — добавили в К-2.

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