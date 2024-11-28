В российской армии ввели должность «духовника командующего» 3 28.11.2024, 19:17

Должность была введена по распоряжению министра обороны РФ.

В российской армии появились помощники командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Должность была введена по распоряжению министра обороны РФ Андрея Белоусова. «Это, по сути, духовник командующего, который всегда рядом с ним — на передовой, на командном пункте, в войсках», — рассказал замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил РФ Олег Веселков, передает «РИА Новости».

В России четыре военных округа: Московский, Ленинградский, Восточный и Южный. Ими командуют генерал-полковник Сергей Кузовлев, генерал-полковник Александр Лапин, генерал-лейтенант Андрей Иванаев и генерал-лейтенант Александр Санчик.

Веселков сообщил, что Минобороны уже назначило им «духовников». По всей видимости, православных, поскольку на должность их благословил патриарх Кирилл. Замначальника ГВПУ добавил, что командующие сами «в один голос» просили себе такого помощника, поскольку «стали лучше понимать необходимость работы» священника с солдатами на фронте.

В то же время Веселков отметил, что теперь представители РПЦ занимаются с верующими военнослужащими индивидуально, поскольку собрать взвод для проповеди или молебна нельзя из-за угрозы атаки. Так, священники приходят к солдатам в окопы и блиндажи и за одно посещение принимают не более двух человек, уточнил он.

В апреле глава синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл говорил, что в Минобороны только 309 штатных должностей военных священников, а на фронте требуется минимум 1300.

Ранее Веселков сообщил, что на оккупированных территориях Украины, а также в Курской, Брянской и Белгородской областях, где с августа действует режим контртеррористической операции (КТО), находятся свыше 100 священников РПЦ. Большая часть из них — добровольцы, которые прошли специальную подготовку перед отправкой в зону боевых действий. На фронте эти священники занимаются духовным окормлением военнослужащих, отмечал Веселков.

Известно, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, по чьему распоряжению к командующим военных округов приставили «духовников», является глубоко верующим православным человеком. Изучив письма в его электронной почте, центр «Досье» узнал, что жизненным кредо министра является «следование Пути несения креста: смирение, покаяние и поиск Бога», а каждый свой день он начинает с молитвы.

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