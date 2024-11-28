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Норвегия поможет Польше защищать ключевой хаб помощи Украине

  • 28.11.2024, 23:02
  • 1,088
Норвегия поможет Польше защищать ключевой хаб помощи Украине

Речь идет об аэропорте Жешув-Ясенка.

Норвегия согласилась разделить с Польшей ответственность за защиту главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Bloomberg и PAP.

Как заявил Туск, в среду, 27 ноября, он получил информацию от премьер-министра Норвегии Йонаса Стьоре, что страна поможет защитить аэропорт Жешув-Ясенка, через который проходит большая часть военной помощи Украине.

«Она будет поддерживать своими системами безопасность этого места», – акцентировал он и отметил, что эта деятельность также происходит в рамках Североатлантического альянса.

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