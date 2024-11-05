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«Спираль молчания», феномен Трампа и два сценария: что повлияет на выборы в США

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  • 5.11.2024, 14:56
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«Спираль молчания», феномен Трампа и два сценария: что повлияет на выборы в США
Владимир Фесенко

Эмоции на участках зашкаливают.

Сегодня, 5 ноября, в США проходят президентские выборы.

Сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко о том, что можно сказать о шансах кандидатов по последним опросам:

— Опросы — не гарантия того, что именно так и будет. Это инструмент замера общественных настроений. Они не дают абсолютно точной информации. Не секрет, что часть людей не хочет принимать участия в опросах, часть — скрывает свою реальную позицию (говорят одно, а думают иначе). Есть даже такое понятие — «спираль молчания».

— В чем особенность президентских выборов в США?

— Начну с того, что в США проводятся не прямые выборы. Когда проводят опросы, то замеряют рейтинги в целом по США. Выбирают же президента не избиратели напрямую, а коллегия выборщиков.

В каждом штате подводятся итоги голосования, а на втором этапе выборщики от каждого штата собираются вместе и отдают свои голоса за того кандидата, кто победил в их штате. И в штате может быть примерно одинаковое распределение голосов, но на несколько тысяч больше получает, например, Камала Харрис, тогда все голоса идут ей.

В истории США (особенно за последние 20 лет) несколько раз была ситуация, когда в целом по стране больше голосов набирал один кандидат, а по голосам выборщиков — другой. Дональд Трамп в 2016-ом году, когда Хилари Клинтон набрала на 3 миллиона голосов большем, чем он, а по голосам выборщиков победил Трамп.

Особенность же нынешних выборов в том, что кампания очень жесткая, агрессивная, рейтинги кандидатов примерно одинаковые. Сейчас никто не может спрогнозировать победу ни одного из кандидатов.

Стоит упомянуть и «колеблющиеся» штаты, где нет преимущества одной из партий. Как правило, именно эти штаты и определяют победителей выборов. Может сложиться ситуация, когда в той же Пенсильвании или в Неваде один из кандидатов получит немного больше голосов, чем другой, и именно это несет с собой определенные риски.

Я, например, уже не раз слышал от разных западных журналистов оценку, что на нынешних выборах в США есть лишь два сценария: или Трамп побеждает, или он не признает результаты выборов.

Ведь уже был прецедент, когда в 2020-ом году Трамп не признал результаты выборов в некоторых штатах. Он пытался давить на чиновников, был судебный процесс. Трамп в итоге был вынужден покинуть Белый дом, но всегда говорил, что у него украли победу.

Сейчас много опасений, идет подготовка ко второму сценарию, если Трамп не признает выборы. Все помнят штурм Капитолия в январе 2021-го его сторонниками. Трамп (в отличие от демократов) может действовать не только через суды, но и через улицы.

Наиболее опасный сценарий — это риск политического кризиса в США по итогам выборов. Это связано с феноменом Трампа, агрессивностью части его сторонников. Она может проявиться уже после выборов — 6-7 ноября, а, возможно, и позже.

Переходной период между 5 ноября и 20 января может быть достаточно проблемным. Есть, подчеркну, определенные риски политического кризиса. Ощущается высокий накал эмоций, конфликтности в отношениях между обоими кандидатами, двумя партиями.

Еще одна особенность этих выборов то, что параллельно идут и выборы в Конгресс. Выбирается и весь состав нижней палаты Конгресса, и треть сенаторов. Очень важно, кто будет иметь большинство в обеих палатах Конгресса.

Может сложиться ситуация, которая была и последние два года, когда президент представляет одну партию, а большинство в одной из палат — оппозицию.

От того, каков будет результат выборов в Конгресс, зависит в значительной мере то, какой будет ситуация в американской власти: или разделенное правительство, или президент будет иметь поддержку в обеих палатах Конгресса, что для него самый оптимальный вариант.

Но сейчас ожидается, что правительство будет все-таки разделенным.

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