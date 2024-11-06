Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства

Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства16
- 6.11.2024, 11:26
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Победитель президентских выборов в США сослался на свой предыдущий срок.
Дональд Трамп заявил, что его цель - остановить все войны в мире. Ссылаясь на свой предыдущий президентский срок, он напомнил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах.
Об этом сообщает Sky News.
«У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн». Они говорили: «Он начнет войну». Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны», - заявил Трамп.
Трамп назвал это важной победой для «демократии» и «свободы».
Он также пообещал раскрыть «славную судьбу Америки» и создать лучшее будущее для граждан, добавив, что его миссия - вернуть стране величие.
Призвав к единству, Трамп сказал, что пришло время оставить разногласия последних лет в прошлом.
«Наш успех объединит нас», - отметил он, выразив уверенность в том, что США смогут достичь поставленных целей.