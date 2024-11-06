закрыть
6 ноября 2024, среда, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства

16
  • 6.11.2024, 11:26
  • 6,644
Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства
Дональд Трамп

Победитель президентских выборов в США сослался на свой предыдущий срок.

Дональд Трамп заявил, что его цель - остановить все войны в мире. Ссылаясь на свой предыдущий президентский срок, он напомнил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах.

Об этом сообщает Sky News.

«У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн». Они говорили: «Он начнет войну». Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны», - заявил Трамп.

Трамп назвал это важной победой для «демократии» и «свободы».

Он также пообещал раскрыть «славную судьбу Америки» и создать лучшее будущее для граждан, добавив, что его миссия - вернуть стране величие.

Призвав к единству, Трамп сказал, что пришло время оставить разногласия последних лет в прошлом.

«Наш успех объединит нас», - отметил он, выразив уверенность в том, что США смогут достичь поставленных целей.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский