Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства 16 6.11.2024, 11:26

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Дональд Трамп

Победитель президентских выборов в США сослался на свой предыдущий срок.

Дональд Трамп заявил, что его цель - остановить все войны в мире. Ссылаясь на свой предыдущий президентский срок, он напомнил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах.

Об этом сообщает Sky News.

«У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн». Они говорили: «Он начнет войну». Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны», - заявил Трамп.

Трамп назвал это важной победой для «демократии» и «свободы».

Он также пообещал раскрыть «славную судьбу Америки» и создать лучшее будущее для граждан, добавив, что его миссия - вернуть стране величие.

Призвав к единству, Трамп сказал, что пришло время оставить разногласия последних лет в прошлом.

«Наш успех объединит нас», - отметил он, выразив уверенность в том, что США смогут достичь поставленных целей.

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