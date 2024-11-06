Дмитрий Бондаренко: При Трампе нас ждут резкие изменения 4 6.11.2024, 12:58

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Дмитрий Бондаренко

Фото: Charter97.org

От республиканцев диктаторам не стоит ждать ничего хорошего.

Республиканец Дональд Трамп становится президентом 47-м президентом США с большим отрывом на выборах, республиканцы берут большинство в Сенате и нижней палате Конгресса. Стал ли исход выборов в США сенсацией? Чего ждать от политики нового американского. Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко:

— Итог был предсказуем, ведь на прошлых выборах, когда победил Джо Байден, в опросах у него был отрыв где-то в 6%. Когда Трамп стал 45-м президентом США, опросы показывали, что у Хиллари Клинтон будет на 6% больше. Сейчас было ясно, что если у демократки Камалы Харрис нет такого запаса, она проиграет выборы. Сенсация в том, что победа оказалась такая впечатляющая. Ведь Трамп побеждает во всех «колеблющихся штатах», хотя там голоса еще не до конца подсчитаны. Однако эксперты утверждают, что математических шансов победить у Харрис уже нет. Также на победу Трампа указывал такой показатель, как «спираль молчания», когда большинство избирателей заявляли на опросах, что ожидают победы Трампа.

Сенсация также в том, что республиканцы выиграли выборы и в Сенат, и в нижнюю палату Конгресса. Подсчет голосов еще не закончен, но эксперты и математики говорят, что республиканцы будут контролировать и президентскую власть, и Сенат, и Конгресс.

— Есть очень разные оценки возможной внешних политики Трампа: кто-то включает алармизм, кто-то смотрит с надеждой на изменения. Чего ждать от нового президента США?

— Будут резкие изменения. Они будут основаны на экономических решениях Трампа. Ведь он является известным протекционистом. Трамп заявил, что повысит пошлины на товары не только из Китая, но и Евросоюза. Если такие действия последуют, это неминуемо отразится на внешней политике. Мы должны понимать, что несмотря на монополию власти, которая предстоит республиканцам, в США существует система сдержек и противовесов, есть также и разные позиции в Республиканской партии. Республиканский истеблишмент известен тенденциями к поддержке лидерства США в мире, а это значит, что у диктатур не будет возможности торжествовать.

Однако фигура самого президента США во внешней политике очень неоднозначная. Многие выражают опасение, насколько Трамп будет способствовать сохранению статуса-кво, когда демократические страны, страны G-7 являются основной стабилизирующей силой в мире. Еще раз хочу повторить, что в Республиканской партии всегда были люди, которые понимают, что без лидерства США в мире страна может оказаться в хаосе.

— Во время предвыборной кампании Трамп несколько раз говорил, что опустит мировые цены на нефть ниже 50 долларов за баррель. Возможен ли этот сценарий?

— С момента технологического прорыва, когда стало возможным добывать сланцевую нефть, США радикально изменили ситуацию в мире. Теперь цены на нефть не зависят исключительно от желания правителей стран Ближнего Востока. Америка может быстро нарастить поставки нефти на мировой рынок. Здесь также существует «золотая середина», ведь нефтяные компании в США сегодня не бедствуют. Если Трамп решит использовать нефть как геополитическое оружие и инструмент воздействия на некоторые страны, он это сделает.

— Главный страх вызывает так называемый «мирный план Трампа» по Украине, который никто не видел. Была более жесткая версия от бывшего госсекретаря Майка Помпео, были более соглашательские предложения от советников штаба Трампа. Сохранится ли поддержка Украины?

— Мне ближе позиция бывшего кандидата в президенты США, сенатора Джона Маккейна. Он открыто заявлял о тех действиях, которые должны предпринимать США и называл Америку главным гарантом демократии в мире. Здесь мы можем надеяться на противоречивость поведения Трампа, что все предвыборные обещания не будут реализованы в полном объеме. Ведь мы знаем, что во всем мире так происходит.

Многие аналитики говорят, что Трамп выступает за лидерство США, свое индивидуальное лидерство на мировой арене. Не факт, что с этим согласится Путин, не факт, что действия Трампа понравятся диктаторским режимам в России, Иране, Китае. Здесь мы будем с нетерпением ожидать, какие действия Трампа последуют.

Напомню, что в 2016 году российские пропагандистские медиа торжествовали, что Трамп стал 45-м президентом США, но оказалось, что видимых преференций Россия не получила при его правлении, но именно при нем начались поставки американского оружия в Украину. Те же знаменитые Javelin, системы ПВО. Россияне был страшно разочарованы. В этом плане, конечно, Трамп не сможет действовать единолично. Он будет вынужден учитывать мнения очень многих специалистов в международной политике и безопасности в своей партии.

— Сохранится ли принципиальная позиция США по отношению к диктатуре в Беларуси?

— Ситуация в Беларуси будет зависеть от ситуации во всем регионе и отношению США к диктатуре Путина. Мы зависим от общей ситуации в регионе. Хотел бы сказать, что никто не сможет остановить стремления к свободе Беларуси, Украины, Грузии и Молдовы — тех стран, которые не являются членами ЕС и НАТО. Белорусы в 2020-м году, украинцы раньше, жители Молдовы и многие грузины сегодня заявляют о том, что хотят жить в свободных и процветающих странах, которые являются частями европейской цивилизации и евроатлантического альянса. Не нужно об этом забывать. Белорусский народ остается сувереном. Многое зависит именно от нас самих.

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