«В США произошла электоральная революция» 8 6.11.2024, 14:22

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Дональд Трамп

Чего ждать Украине от победы Трампа?

Республиканец Дональд Трамп был избран 47-м президентом США, одержав убедительную победу на выборах. Чего ждать от нового главы Белого дома?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Если мы увидим победу не только на выборах в Сенат, но и Конгресс, то есть Палату представителей, что весьма вероятно, это станет сенсацией, ведь Дональд Трамп получает всю полноту власти. Он получает обе палаты Конгресса, у него появляются серьезные полномочия для воплощения в жизни тех идей и обещаний, которые он давал американскому народу на стадии избирательной кампании.

Могу сказать, что сенсацией стало то, насколько изменились тренды и насколько сейчас американское общество хочет изменений, но не тех, которые предлагали демократы, а именно изменений, которые будут касаться внутренней политики. Это экономические вопросы, борьба с безработицей, инфляцией, миграцией и борьба с наркотиками — внутренняя повестка дня.

В то же время они действительно хотят утверждения именно лидерства Соединенных Штатов Америки, ведь заметно, как Китай, Россия, Северная Корея, Иран и прочие бросают вызов лидерству США. Думаю, что это многим не нравится. Это свидетельствует о серьезной электоральной революции в Соединенных Штатах, которая произошла. Теперь посмотрим, как это будет экстраполироваться и на международную арену, что в большинстве своем нас интересует.

— Чего ожидают в Украине от Трампа в плане внешней политики?

— Наиболее ожидаемая и, конечно же, позитивная и приемлемая для нас была бы политика и повестка, направленная на поддержание плана победы Украины и прихода к миру, прекращению войны через силу, как заявил президент Украины Владимир Зеленский. Необходимо понимать — и украинский президент, и Украина как государство, и США, и Дональд Трамп поддерживают завершение войн.

Как Трамп сказал, «моя каденция будет без войн». Украина это поддерживает, но мы поддерживаем подход, когда завершение войны можно достичь путем силового сценария, путем давления на Россию. Оказание давления через дополнительные поставки вооружений и принятие соответствующих решений.

Для нас наиболее приемлемый сценарий, что администрация Трампа будет вести другую политику и перейдет те красные линии, которые не хотели перейти демократы во главе с Байденом. Я имею в виду, например, удары вглубь российской территории западным вооружением.

Мы ожидаем именно таких шагов, которые в конце концов установили бы мир, но справедливый мир.

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