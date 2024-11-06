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Как Трамп поведет себя по отношению к режиму Лукашенко?

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  • 6.11.2024, 15:56
  • 4,434
Как Трамп поведет себя по отношению к режиму Лукашенко?

Политолог считает, что официальному Минску не стоит радоваться.

Выборы в США всегда вызывают широкий резонанс не только внутри страны, но и за ее пределами. В интервью сайту Charter97.org политолог Анатолий Котов рассказал, как избрание Дональда Трама повлияет на режим Лукашенко:

— Демократия на то и демократия, чтобы практически до последних недель перед выборами результат был не такой очевидный, а различные опросы показывали всю ту же самую статистическую погрешность в отрывах между кандидатами. В этом и есть прелесть демократии, что действительно существуют выборы, есть интрига, абсолютно все непонятно до самого последнего момента.

Но вместе с тем, скажем так, большинство неангажированных аналитиков последние недели говорили, что чаша весов склоняется в пользу Дональда Трампа, потому что, к сожалению, демократическая партия и ее кандидат Камала Харрис не смогли предложить ничего понятного и интересного избирателю.

— А как вы считаете, чего стоит ожидать режиму Лукашенко в этой ситуации?

— Следует отметить, что Лукашенко одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, несмотря на весь свой антиамериканизм. Сделал он это в отличие от Владимира Путина, который устами своего пресс-секретаря заявил, что поздравлять он не сильно собирается, потому что отношения между США и Россией испорчены настолько, что вне зависимости от администрации шансов на исправление ситуацией нет.

В Минске, очевидно, обрадовались победе Трампа, только непонятно почему. Может быть, увидели в этом какой-то шанс на возвращение к диалогу и каким-то торгам, которые имели место во время предыдущего президентства Трампа. Даже визит Майка Помпео в Минск состоялся. Правда, он был организован для освобождения американского гражданина, но в Минске эту тему активно пиарили.

Они-то радуются только тому, что было до 2020-го года, сейчас совершенно другая политическая ситуация. Я думаю, что Минск будет последним, на кого Трамп будет обращать внимание либо каким-то образом корректировать политику в сторону ее смягчения.

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