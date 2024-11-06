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Путин проиграл выборы в США

  • Вадим Денисенко
  • 6.11.2024, 16:52
  • 1,946
Путин проиграл выборы в США
Вадим Денисенко

И будет «лепить дурака».

Победа (предварительные результаты) Трампа и мирные переговоры за один день.

1) Путин проиграл выборы в США. Он играл в ситуацию 50/50 и беспорядки в Вашингтоне.

2) Путин должен пытаться тянуть время с любыми переговорами. Он не может обсуждать Украину, пока украинские войска в Курске. Также нынешняя ситуация на фронте будет заставлять его тянуть время. Как он может тянуть время? Как всегда: лепить дурака и угрожать ядерным оружием. Плюс он считает, что Трамп ему виноват. Даже если это не так – этот тезис существует в его голове, больной тезисом «нас обманули».

3) Какие требования на переговорах (пока исключительно теоретически возможных) будет выдвигать Путин? Уменьшение армии, буферная зона и уничтожение ракетных войск как таковых. Но это второстепенные требования, ведь его базовая потребность – снятие санкций. И можно с большой долей вероятности говорить, что определенные санкции могут быть сняты. Исходя из этого у нас может появиться возможность для торга. Главное – выбрать правильную стратегию.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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