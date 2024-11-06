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Стала известна дата инаугурации Дональда Трампа

  • 6.11.2024, 19:07
  • 3,108
Стала известна дата инаугурации Дональда Трампа

Она состоится в январе.

Полномочия президента и вице-президента США истекают в полдень 20 января, сказано в 20-й поправке к Конституции США. С этого момента отсчитывается срок полномочий нового президента.

Инаугурация нового президента США, таким образом, состоится 20 января 2025 года.

20-я поправка к Конституции США вступила в силу в 1933 году, напоминает USA Today. До тех пор церемонии проводили 4 марта – в годовщину вступления в силу Конституции США.

На прошедших выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп, который обеспечил себе возвращение в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Формально подсчет результатов в отдельных штатах еще продолжается, но Трамп уже получил необходимое число голосов выборщиков, чтобы обеспечить себе победу.

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