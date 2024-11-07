Императорский пингвин доплыл из Антарктиды в Австралию 2 7.11.2024, 19:59

Невероятное путешествие.

Австралийские серферы стали свидетелями необычного явления: на одном из пляжей они встретили императорского пингвина — птицу, обитающую в далекой Антарктиде.

Об этом пишет Daily Mail.

Этот случай вызвал огромный интерес у ученых, так как пингвин преодолел невероятное расстояние в более чем 3400 километров.

Императорские пингвины — самые крупные представители семейства пингвиньих. Они известны своей способностью выживать в суровых условиях Антарктиды, где температура может опускаться до экстремально низких отметок. Однако встретить их в теплых водах Австралии — явление крайне редкое.

Ученые предполагают, что пингвин, скорее всего, попал в Австралию, следуя течению океана. Молодые пингвины проводят первые годы жизни в море, изучая окружающую среду и осваивая навыки охоты.

Возможно, этот пингвин просто немного отклонился от своего обычного маршрута.

Это событие стало настоящей сенсацией в научном мире. Ученые надеются, что изучение этого случая поможет им лучше понять миграционные пути пингвинов и влияние изменения климата на их популяции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com