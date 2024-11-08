Трамп назначил главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз 8.11.2024, 10:24

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В 2016 году она координировала его президентскую кампанию в штате Флорида.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Сьюзи Уайлз, одна из руководительниц его президентской кампании 2024 года, возглавит аппарат Белого дома, сообщило издание Washington Post. Это первое кадровое назначение Трампа после избрания президентом 5 ноября.

Трамп охарактеризовал 67-летнюю Уайлз как «жесткую, умную и приверженную инновациям». По его словам, она пользуется всеобщим восхищением и уважением.

Родившаяся и выросшая в Нью-Джерси, Сьюзан Саммеролл была одной из троих детей Пэта Саммеролла, игрока Национальной футбольной лиги, позднее ставшего популярным спортивным комментатором. Она окончила Мэрилендский университет в Колледж-Парке.

В 1980 году она присоединилась к президентской кампании Рональда Рейгана в качестве сотрудницы, ответственной за планирование.

В 1990-х годах Уайлз работала начальницей штаба мэра города Джексонвилл, штат Флорида, Джона Делани. Она также работала помощницей члена Палаты представителей США, адвоката Тилли Фаулера.

Карьерный рост развивался вместе с растущим опытом участия в различных избирательных кампаниях. В 2016 году она стала сотрудничать с Трампом, координируя его президентскую кампанию в штате Флорида.

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